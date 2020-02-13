Samanyolu Haber /Gündem / Parçalanan uçağın pilotlarının ifadeleri alındı /13 Şubat 2020 21:00

Parçalanan uçağın pilotlarının ifadeleri alındı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üç kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin olarak polis, savcı talimatıyla, iki pilotun hastanede ifadeleri almaya başladı.

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Pilotların sağlık durumlarının iyi olduğu ve doktorların ifade için polislere onay verdikleri öğrenildi.T24'te yer alan habere göre, pilotların tedavisine devam edilecek. 

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda üç kişinin hayatını kaybettiği 180 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin olarak iki pilot için gözaltı kararı verilmişti.Savcılığın uçakta bulunan her iki pilot hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında iki pilotun şüpheli sıfatı ile ifadelerinin alınacağı öğrenilmişti. 

Savcılık, alkol ya da uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının tespiti için her iki pilottan kan örneğinin alınması talimatı vermişti.Bu arada uçağın "kara kutusu" niteliğindeki CDR ve FDR'ler Almanya'da çözümlenecek.

Alman Kaza Araştırma Kurulunca yapılacak çözümlemenin bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.PC2193 sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı 5 Şubat akşam saatlerinde pistten çıkarak üç parçaya bölünmüştü.
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