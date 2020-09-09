‘Parçalanmış Hayatlar’ı dünya duyacak

Türkiye’de hak ihlalleri yaşayan ve hukuksuzluklara maruz kalanlar için ABD’de bir program düzenleniyor. 12 Eylül Cumartesi Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak programda dünyaca ünlü satranç şampiyonu ve Garry Human Rights Foundation’ın Başkanı Garry Kasparov’dan KHK’lı Cemal Yıldırım’a kadar birçok ismin mesajları yayınlanacak.





Program için bir reklam fragmanı hazırlandı. Youtube başta olmak üzere sosyal medya üzerinden izlenebilecek. “Broken Lives” (Parçalanmış Hayatlar) adlı program, Chicago’da 12.00, New York’ta 13.00 ve Londra’da 18.00’de başlayacak.





HDP milletvekili ve insan hakları savunucusu Ömer Faruk Gergerlioğlu, Tarsus Cezaevinde hayatını kaybeden Halime Gülsu’nun annesi Zeynep Gülsu ve abisi İrfan Gülsu, eşini hicret yolunda kaybeden Tenkil Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Uludağ, bebeğiyle birlikte hapis yatan Rahime Yıldız, Pakistan’dan Türkiye’ye kaçırılan Kaçmaz ailesi, NBA yıldızı Enes Kanter programın yer alacak isimlerden bazıları.







