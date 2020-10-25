Samanyolu Haber /Gündem / 'Parçalanmış Hayatlar' için tarihi program /25 Ekim 2020 18:13

'Parçalanmış Hayatlar' için tarihi program

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) hukuksuzlukları yüzünden parçalanan hayatlara dikkati çekmek bu akşam önemli bir program düzenleniyor.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Nihayet beklenen gün geldi, programın başlamasına saatler var! "Parçalanmış Hayatlar, Susturulmuş Türkiye" isimli program 25 Ekim Pazar günü Chicago saatiyle 12:00'de, Londra saati ile 17:00'de, Berlin saati ile 18:00'de ve Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avında mağdur olanların bizzat kendileri ya da eşleri neler yaşadığını anlatacak. 

Programa  isimle katılacak: Natali Avazyan, Hüda Kaya, Haluk Savaş'ın eşi Esen Savaş, Gökhan Açıkkollu'nun eşi Tülay Açıkkollu, Melek Çetinkaya, ağır sıklet boks şampiyonu Ünal Arık, gazeteciler Arzu Yıldız, Sevinç Özarslan, Ebubekir Kara ve Müberra Boşçu. 

Program Huddled Masses insan hakları kuruluşunun YouTube kanalından yayınlanacak. 

"Parçalanmış Hayatlar, Susturulmus Türkiye" programın linki için lütfen TIKLAYIN.

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