'Parçalanmış Hayatlar' için tarihi program

SAMANYOLUHABER- Nihayet beklenen gün geldi, programın başlamasına saatler var! "Parçalanmış Hayatlar, Susturulmuş Türkiye" isimli program 25 Ekim Pazar günü Chicago saatiyle 12:00'de, Londra saati ile 17:00'de, Berlin saati ile 18:00'de ve Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının Hizmet Hareketi mensuplarına yönelik cadı avında mağdur olanların bizzat kendileri ya da eşleri neler yaşadığını anlatacak.





Programa isimle katılacak: Natali Avazyan, Hüda Kaya, Haluk Savaş'ın eşi Esen Savaş, Gökhan Açıkkollu'nun eşi Tülay Açıkkollu, Melek Çetinkaya, ağır sıklet boks şampiyonu Ünal Arık, gazeteciler Arzu Yıldız, Sevinç Özarslan, Ebubekir Kara ve Müberra Boşçu.





Program Huddled Masses insan hakları kuruluşunun YouTube kanalından yayınlanacak.





"Parçalanmış Hayatlar, Susturulmus Türkiye" programın linki için lütfen TIKLAYIN.





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