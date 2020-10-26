Samanyolu Haber /Gündem / "Parçalanmış Hayatlar, Sessiz Türkiye'' /26 Ekim 2020 15:09

"Parçalanmış Hayatlar, Sessiz Türkiye''

25 Ekim Pazar Günü Chicago Merkezli Huddled Masses adlı İnsan Hakları Kuruluşunun, "Parçalanmış Hayatlar, Susturulmuş Türkiye" adli programı çok ilgi gördü. 10,000'den fazla kişinin izlediği programda bizzat zulme uğrayanlar, yada eşlerinin ağzından maruz kalınan zulüm, işkence ve mağduriyetler dile getirildi.

SHABER3.COM


Programa katılan dünyanın dört bir yanından mağdur, gazeteci yada destek veren  insan hakları savunucuları şunlar: İnsan Hakları aktivisti Natali Avazyan, HDP milletvekili gazeteci Hüda Kaya, hapiste kanser olup gerekli tedavilerin zamanında verilmemesi sebebiyle öldürülen Prof. Haluk Savaş'ın eşi Doç. Dr. Esen Savaş, Nezarette işkence ile öldürülen, sonra da suçsuz olduğu mahkeme tarafından belgelenen öğretmen Gökhan Açıkkollu'nun eşi öğretmen Tülay Açıkkollu, Harbiyeli masum öğrencilerden müebbed hapis verilen Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, Almanya’da insan hakları aktivisti ve Türkiye’deki iktidar yanlıları tarafından ölümle tehdit edilen Boksör Ünsal Arık, sürgün ve mağdur gazetecilerden Kanada’da yaşayan Arzu Yıldız, Almanya’da yaşayan Sevinç Özarslan, Türkiye’deki zulümden kaçarken Ege denizinde iki yavrusunu kaybeden Ebubekir Kara ve, eşi hizmetle iltisaklı bir yurtta müdür olduğu için hem kendisi hem de eşi işkencelere maruz kalan Müberra Boşçu.


Zaman zaman duygusal anların yaşandığı program, Huddled Masses'in YouTube kanalında bundan sonraki izleyicilerini bekliyor. Program, İngilizce altyazılı olması hasebiyle Türkçe bilmeyenlerin de istifade edeceği şekilde hazırlandı. 




Huddled Masses’in direktörü  Dr. Ali Yurtsever, Eylül ayında ilki yayınlanan bu programın, her ay farklı isimlerle, yeni formatlarla tekrarlanacağını söyledi. Mağduriyetleri engelleme gücü olmayanların, en azından dünyaya duyurmakla yükümlü olduğunu ifade eden Yurtsever, gazeteci Sevinç Özarslan’ın ifadesini tekrarlayarak “Serbest olanların tutuklu olanlara, rahat olanların sıkıntıda olanlara borcu var” diyerek, herkesin elinden ne geliyorsa yapması gerektiğini ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Parçalanmış Hayatlar, Sessiz Türkiye'' Sonraki Haber >>

Sokak ortasında polis vahşeti!

Sokak ortasında polis vahşeti!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Esnafın sözleri abartılıymış!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

Başka Mustafalar ölmesin, ses ver!

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

IFLC'de Meriç: Bir gün babam 'haydi hazırlanın gidiyoruz' dedi

Cesaret Bulaşıcıdır!

Cesaret Bulaşıcıdır!

Bazı yollar tehlikelidir!

Bazı yollar tehlikelidir!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Köpeğini gezdiren adama kedi saldırdı!

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ehliyetsiz sürücü arabasını parçaladı

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Ne yapmaya çalıştığı anlaşılamadı!

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi

Biri çoluğu çocuğu üzerine yemin etti, diğeri 'mıy mıy yalancısın' dedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:43:30