"Parçalanmış Hayatlar, Sessiz Türkiye''





Programa katılan dünyanın dört bir yanından mağdur, gazeteci yada destek veren insan hakları savunucuları şunlar: İnsan Hakları aktivisti Natali Avazyan, HDP milletvekili gazeteci Hüda Kaya, hapiste kanser olup gerekli tedavilerin zamanında verilmemesi sebebiyle öldürülen Prof. Haluk Savaş'ın eşi Doç. Dr. Esen Savaş, Nezarette işkence ile öldürülen, sonra da suçsuz olduğu mahkeme tarafından belgelenen öğretmen Gökhan Açıkkollu'nun eşi öğretmen Tülay Açıkkollu, Harbiyeli masum öğrencilerden müebbed hapis verilen Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, Almanya’da insan hakları aktivisti ve Türkiye’deki iktidar yanlıları tarafından ölümle tehdit edilen Boksör Ünsal Arık, sürgün ve mağdur gazetecilerden Kanada’da yaşayan Arzu Yıldız, Almanya’da yaşayan Sevinç Özarslan, Türkiye’deki zulümden kaçarken Ege denizinde iki yavrusunu kaybeden Ebubekir Kara ve, eşi hizmetle iltisaklı bir yurtta müdür olduğu için hem kendisi hem de eşi işkencelere maruz kalan Müberra Boşçu.









Zaman zaman duygusal anların yaşandığı program, Huddled Masses'in YouTube kanalında bundan sonraki izleyicilerini bekliyor. Program, İngilizce altyazılı olması hasebiyle Türkçe bilmeyenlerin de istifade edeceği şekilde hazırlandı.

















Huddled Masses’in direktörü Dr. Ali Yurtsever, Eylül ayında ilki yayınlanan bu programın, her ay farklı isimlerle, yeni formatlarla tekrarlanacağını söyledi. Mağduriyetleri engelleme gücü olmayanların, en azından dünyaya duyurmakla yükümlü olduğunu ifade eden Yurtsever, gazeteci Sevinç Özarslan’ın ifadesini tekrarlayarak “Serbest olanların tutuklu olanlara, rahat olanların sıkıntıda olanlara borcu var” diyerek, herkesin elinden ne geliyorsa yapması gerektiğini ifade etti.