Samanyolu Haber /Spor / Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk altın madalyalar sahibini buldu /27 Temmuz 2024 16:27

Paris 2024 Olimpiyatları'nda ilk altın madalyalar sahibini buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar 3 metre senkronize tramplen müsabakalarında Çin takımı altın madalyayı kazandı.

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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, ilk altın madalyalar Çin'e gitti. Aquatics Centre'da gerçekleştirilen kadınlar 3 metre senkronize tramplen müsabakalarında, Yani Chang ve Yiwen Chen'den oluşan Çin takımı, 337.68 puanla zirvede yer aldı.

ABD takımından Sarah Bacon ve Kassidy Cook, 314.64 puanla gümüş madalya kazanırken, Büyük Britanya adına yarışan Scarlett Mew Jensen ve Yasmin Harper ikilisi ise 302.28 puanla bronz madalyanın sahibi oldu.

Atıcılıkta 10 metre havalı tüfek karışık takım müsabakalarında da madalyalar sahiplerini buldu. Lihao Sheng ve Yuting Huang'dan oluşan Çin takımı, Güney Koreli Hajun Park ve Jihyeon Keum ikilisine 16-12'lik üstünlük sağlayarak altın madalyaya uzandı.

Güney Kore'nin gümüş madalya elde ettiği bu kategoride, Kazakistan'ı temsil eden Islam Saptayev ve Alexandra Le ikilisi, Almanya'yı 17-5 yenerek bronz madalyayı kazandı.
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