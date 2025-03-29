Paris Alevi dernekleri Suriye’deki Alevi katliamını protesto etti

Hafta başında Paris'teki Suriye Büyükelçiliği'nin önünde toplanarak siyah çelenk bırakan “Alevilerin Kitlesel Katline Karşı Dernekler Platformu”, bugün de Paris’te Nation meydanında bir protesto eylemi düzenledi.



Eyleme katılan 500 kadar kişi, “Katil HTŞ”, “Alevi katliamına hayır”, “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları attı. Paris Alevi Kültür Derneği ve Fransa Alevi Dernekleri Federasyonu’nun da aralarında olduğu dernek ve örgütlerin destek verdiği eylemde, Şam’da iktidarda bulunan El Şara hükümetini kınayan sloganlar atıldı. Suriye’deki katliam fotoğraflarının bulunduğu pankartlar taşındı.



Eylemde okunan basın bildirisinde, “Suriye’de yeni iktidarın cinayet, ırkçılık ve faşizm köklerini saklamaya çalışsa da Colani ve HTŞ çeteleri, Suriye halklarına ve ezilen azınlıklara özgürlük getirmeyeceklerini bir kez daha kanıtladı. İşkence, kadın ve çocuklara yönelik cinsel şiddet, aşağılanma ve katliamın kanıtları, İslamcı politik çeteler tarafından servis edilen görüntülerle tüm dünyaya bilinçli olarak gösterildi” denildi.



Açıklamada, “Suriye’deki cihatçı Şam rejiminin insanlığa karşı işlediği suçlara bir yenisini eklediği” dile getirildi. “Bu yapılanlara sessiz kalınırsa, bu barbar katliamların devam edeceği ve daha da artacağı” kaydedilerek, tüm demokratik güçlerin katliamlara karşı seslerini yükseltmeleri çağrısı yapıldı.



Platform adına Türkçe açıklamayı okuyan Fazilet Ülger, VOA Türkçe’ye, neden bu eylemi düzenlediklerini, “Dünyada yapılan Alevi katliamına dur demek için buradayız. İnsanlık suçuna dur demek için buradayız. Siyasi kimliklerimizi bir kenara bırakarak Alevilere yönelik katliamlara dur demek için, insani görevimizi yerine getirmek için buradayız” sözleriyle anlattı.



VAO Türkçe’ye konuşan Paris Alevi Kültür Merkezi (PAK) Başkanı Hasan Başıbüyük de “Paris genelinde 12 dernek ve örgüt, Suriye’de inançlarından dolayı katledilen, Aleviler, Yezidiler, Süryaniler, Keldaniler ve Hristiyan canlarımızın katliamlarına dur diyebilmek için Nation meydanında toplandık” dedi.



Başıbüyük, “Dünyanın hiçbir yerinde 300-500 teröriste bir ülke teslim edildiği ve herkesin de seyirci kaldığı böylesine bir durum görülmedi. Bu çok acı. Ne oldu da dünün teröristleri bugünün liderleri oldu” diyerek, HTŞ lideri El Şara’nın Brüksel’de Suriye toplantısına davet edilmesini kınadıklarını söyledi.



“Din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın, iyi insan olmak gerektiğini” anlatan Başıbüyük, “insan olmanın bir gereği olarak Alevi katliamını protesto ettiklerini” dile getirdi.



Hasan Başıbüyük, “Suriye’den dün gece sabaha karşı saat 04.00’te Alevilerin evlerinin yakıldığı haberini aldık, yine. Katliam devam ediyor. Umarım, bir an evvel bu katliamları durdururuz. İnsanlar ölmesin” diye konuştu.



Paris’te düzenlenen eylem, dernekler adına konuşmalar ve sloganlarla son buldu. Dernekler yarın da diğer insan hakları dernekleriyle bir araya gelerek Saint Germain’de bir başka protesto eylemi daha yapılacağını duyurdu.