Paris Belediyesi'ne 'kadın' cezası kesildi

sol.org.tr'de yer alan habere göre Paris Belediye Başkanı Hidalgo, üst düzey pozisyonlarda istihdam edilen kadın sayısının oranının yüzde 60’ı geçtiği gerekçesiyle belediyeye verilen para cezasına tepki gösterdi.





Fransa’nın başkenti Paris’te belediyeye yönetim pozisyonlarında yeterince erkek istihdam etmediği gerekçesiyle 90 bin Avro para cezası kesildi.





Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo kararı tiye alarak “Bugün para cezasına çarptırıldığımızı memnuniyetle duyuruyorum” dedi.





Fransa Kamu Hizmetleri Bakanlığı, Paris Belediyesi’nin 2018’deki personel dağılımının cinsiyet eşitliği kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle, belediyenin 90 bin Avro para cezası ödemesine karar verdi.





Ceza Paris Belediyesi’nin yönetici personel kadrosuna 2018 yılında 11 kadın atanırken, atanan erkek personel sayısının 5 olması yani atamaların yüzde 69’unun kadınlar lehine olması nedeniyle kesildi.





Dün yaptığı açıklamada önce kararı tiye alarak “Belediyenin yönetimi birden çok fazla feminist olmuş” diyen Hidalgo, ardından “Bu para cezası saçma, haksız, sorumsuzca ve tehlikeli” diye ekledi.





Hidalgo “Evet bir gün eşitliğe ulaşmak için tempoyu artırmalı ve erkeklerden daha fazla kadınların atanmasını sağlamalıyız” diye konuştu.





Kamu Hizmetleri Bakanı Amelie de Montchalin ise Twitter’dan yaptığı açıklamayla Hidalgo’ya yasaların daha sonra değiştiği, 2019'da genel cinsiyet dengesi etkilenmediği müddetçe çok fazla erkek ya da kadın atanmasına para cezalarının düşürüldüğü, ama cezanın değişiklikten önceki döneme dair olduğu karşılığını verdi.





Kadın bakan, Paris Belediyesi’nin 2018 yılı için ödeyeceği bu para cezasının kadınların kamu hizmetlerindeki varlıklarını teşvik edecek somut adımları finanse etmekte kullanılmasını istediğini belirterek Paris Belediye Başkanı’nı bu konuyu görüşmek üzere bakanlığa davet etti.