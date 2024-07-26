Samanyolu Haber /Spor / Paris Olimpiyatları açılış töreni öncesi tren hatlarına büyük saldırı /26 Temmuz 2024 11:20

Paris Olimpiyatları açılış töreni öncesi tren hatlarına büyük saldırı

Paris'te Olimpiyat Oyunları'nın başlamasına saatler kala hızlı tren hatlarına saldırılar düzenlendi. Hatlarda oluşan tahribatlar nedeniyle çok sayıda sefer yapılamıyor.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre Fransa'nın başkenti Paris'te Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin başlamasına saatler kala hızlı tren hatlarına bir dizi saldırı yapıldı.

Fransız demiryolu şirketi SNCF'den yapılan açıklamada, üç yüksek hızlı tren hattında gerçekleştirilen "vandalizm eylemleri" nedeniyle ciddi ulaşım aksaklıkları yaşandığı bildirildi. Açıklamada, TGV olarak adlandırılan hızlı tren hatlarına yönelik saldırıları kimliği belirlenemeyen kişilerin gece saatlerinde gerçekleştirdiği belirtildi. Bazı hatların ateşe verildiği de bildirildi.

Eylemlerden ülkenin kuzeyindeki, doğusundaki ve Atlantik kıyısındaki hatlar etkilendi.

SNCF'den haber ajansı AFP'ye yapılan açıklamada, olayın "hızlı tren ağını devre dışı bırakmak için yapılan geniş çaplı bir saldırı" olduğu kaydedildi. Açıklamada, TGV yüksek hızlı tren hattıyla bağlantılı birçok seferin iptal edilmek zorunda kalındığı belirtilerek hatlardaki onarım çalışmalarının "en iyi ihtimalle tüm hafta sonu" devam edeceği ifade edildi.

Fransa Ulaştırma Bakanı Patrice Vergriete, X platformunda yaptığı açıklamada, saldırıları "birden fazla TGV hattına karşı koordine edilmiş kötü niyetli eylemler" olarak tanımladı.

Olimpiyat Oyunları nedeniyle Fransa'da güvenlik önlemleri had safhada. Oyunlar sırasında yaklaşık 35 bin polis ve jandarma ile 18 bin asker görev yapıyor. Bu akşam yapılacak açılış töreninde ayrıca keskin nişancılar, dalgıçlar ve yapay zeka kameraları tören alanını koruyacak.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentte tren istasyonlarındaki güvenlik önlemlerini de artırdığını bildirdi.
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