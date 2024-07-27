Samanyolu Haber /Spor / Paris Olimpiyatları: Açılış töreninde Kore krizi /27 Temmuz 2024 14:24

Paris Olimpiyatları: Açılış töreninde Kore krizi

Paris'teki Olimpiyat Oyunları yoğun yağış altındaki törenle başladı. Açılış töreninde Güney Kore'nin isminin Kuzey Kore'yle karıştırılması üzerine Seul'den özür dilendi.

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DW Türkçe'de yer alan habere göre 2024 Paris Olimpiyat Oyunları, Sen Nehri üzerindeki görkemli törenle başladı. Yağışlı havada gerçekleştirilen etkinliğin sonunda olimpiyat ateşi 11 Ağustos'a kadar sönmemek üzere yakıldı.

Hafta boyunca havanın genellikle güneşli olduğu Paris'te açılış seremonisi yağmur altında gerçekleştirildi. Zaman zaman şiddetini artıran yağış, 85 tekne ile geçit törenine katılan yaklaşık 7 bin sporcu ve Sen Nehri etrafında törenleri izlemek için toplanan kalabalığa zor anlar yaşattı. Yine de odak noktasında ışıltılı Eyfel Kulesi'nin olduğu törenler şarkıcı Celine Dion'un performansıyla önemli bir aksaklık yaşanmadan tamamlandı.

Fransız futbol efsanesi Zinedine Zidane, şampiyon tenisçiler İspanyol Rafael Nadal ve ABD'li Serena Williams törenler sırasında Olimpiyat Meşalesi'nin son taşıyıcıları arasında yer aldı. Olimpiyat ateşini Fransız judocu Teddy Riner ile eski atlet Marie-Jose Perec yaktı. Genelde olumlu eleştiriler alan tören için Fransız Le Figaro gazetesi "Sürprizlerle dolu fakat dağınık" yorumunu yaptı.

Açılışa damga vuran yoğun yağış bugün ilk müsabakaların da gecikmesine neden oldu. Açık alanda yapılması planlanan erkekler kaykay yarışması ıslak zeminin çıkaracağı zorluklar nedeniyle Pazartesi gününe ertelendi.

Sen Nehri üzerindeki geçit seremonisi, ufak çaplı bir diplomatik gerginliğe de yol açtı.

Güney Koreli sporcuları taşıyan teknenin yanlışlıkla Kuzey Kore'nin resmi adı olan "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti" olarak anons edilmesine Seul yönetimi tepki gösterdi. Törenler için Paris'te bulunan Güney Kore Spor ve Kültür Bakan Yardımcısı Jang Mi-ran Uluslararası Olimpiyat Komitesinden açıklama istedi. Fransa'nın Güney Kore'deki büyükelçiliğine de hatadan duyulan rahatsızlık iletildi.

Olimpiyat Komitesi sosyal medya sitesi X üzerinden Korece bir paylaşım yaparak karışıklıktan ötürü özür diledi, bir daha tekrarlanmayacağının garantisini verdi. Geçit sırasında Kuzey Kore kafilesi ise doğru şekilde anons edildi.

Güney Kore, Paris'te 21 oyunda 143 atletle madalya arayacak. Kuzey Kore ise 2016'daki Rio Olimpiyatları'ndan beri ilk kez yarışacağı oyunlarda 16 atletle temsil ediliyor. Teknik olarak savaş hâlindeki komşu iki ülkenin ilişkileri son yılların en gergin seviyesinde.

Güney Kore'nin isminin hatalı anons edilmesine ek olarak törenler sırasında Olimpiyat bayrağı da göndere yanlışlıkla ters şekilde çekildi.
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