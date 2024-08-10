Samanyolu Haber /Spor / Paris Olimpiyatları: Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın yarı finalde /10 Ağustos 2024 20:36

Paris Olimpiyatları: Milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın yarı finalde

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda +67 kiloda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, yarı finale yükseldi.

SHABER3.COM

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Nafia Kuş Aydın, yarı finale yükseldi.

Grand Palais'ta yapılan müsabakalarda kadınlar +67 kilo son 16 turunda Şilili Fernanda Aguierre'yi 2-1 yenen Nafia Kuş Aydın, çeyrek finalde Ürdünlü Rama Abo-Alrub ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini setlerde 2-1 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Nafia Kuş Aydın, yarı finalde ev sahibi Fransa'dan Althea Laurin ile karşılaşacak.

KUTALMIŞ ELENDİ

Erkekler +80 kiloda mücadele eden Emre Kutalmış Ateşli ise son 16 turunda yenildiği Kübalı rakibinin çeyrek finaldeki maçını kaybetmesiyle repesajda mücadele etme hakkını kaybetti ve oyunlara veda etti.
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