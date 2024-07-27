Paris Olimpiyatları'nda korkutan su kalitesi: Sen Nehri yüzme standartlarının altında

Cuma günü açıklanan test sonuçları, Paris Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kala Sen Nehri'ndeki su kalitesinin, yüzme müsabakaları için gerekli olan standartların biraz altında olduğunu ortaya koydu.



Açılış töreni sırasında etkili olan şiddetli yağmur, Paris'teki su kalitesinin hava durumuyla yakından ilişkili olması nedeniyle, uzun süredir kirli olan Sen Nehri'nin yüzme yarışmaları için yeterince temiz olup olmayacağı konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.



Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, bu endişeleri yatıştırmak amacıyla geçtiğimiz hafta dikkat çeken bir dalış gerçekleştirdi. Sen Nehri, Olimpiyat maraton yüzme ve triatlon yarışmalarına ev sahipliği yapacak.



Günlük olarak yapılan su kalitesi testleri, 'Koli Basili' olarak bilinen dışkı bakterilerinin seviyelerini ölçüyor. Eau de Paris tarafından gerçekleştirilen testler, Bras Marie'de koli basili seviyelerinin, belediye başkanının 17 Temmuz'da suya girdiği gün, Avrupa standartlarına göre belirlenen 100 mililitrede 900 koloni oluşturan birimlik güvenli sınırın üzerinde olduğunu gösterdi. O gün, Belediye Başkanı Anne Hidalgo'ya, Paris 2024 Başkanı Tony Estanguet, Paris bölgesinin en üst düzey hükümet yetkilisi Marc Guillaume ve yerel yüzme kulüplerinden yüzücüler eşlik etti ve koli basili seviyesi 985'e ulaştı.



NEHRİN AŞAĞISI GÜVENLİ SINIRIN ALTINDA



Sen Nehri'nin aşağı kısımlarındaki diğer iki ölçüm noktasında ise sonuçlar güvenli sınırın altında kaldı.



Paris Belediyesi ve Paris bölgesi valiliği tarafından yapılan açıklamada, Olimpik yüzme yarışmalarına ev sahipliği yapacak sahada, geçen hafta su kalitesinin yedi günün altısında Avrupa standartlarına uygun olduğu belirtildi.



Test sonuçlarındaki dalgalanmayı açıklayan raporda, "Sen Nehri'nin akışının düzenli yağışlar nedeniyle oldukça istikrarsız olduğu ve yaz aylarında normal akışın iki katından daha fazla olduğu" ifade edildi.



UZUN SÜREDİR YÜZMEK YASAK



Sen Nehri'nde yüzmek yüzyılı aşkın süredir yasak. Organizasyon komitesi, 2015 yılından bu yana Sen Nehri'ni Olimpiyatlar için hazırlamak ve Parislilerin oyunlardan sonra daha temiz bir nehre sahip olmalarını sağlamak amacıyla 1,5 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Plan, Paris'in merkezinde dev bir yeraltı su depolama havzası inşa edilmesini, kanalizasyon altyapısının yenilenmesini ve atık su arıtma tesislerinin iyileştirilmesini içeriyor.