Paris Olimpiyatları'nı sarsan ölüm: Boks antrenörü kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Samoa, Güney Pasifik Okyanusu'nda, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın kuzeydoğusunda yer alan bir adalar topluluğu ve hiçbir ülke ile kara sınırı bulunmuyor.





Euronews'te yer alan habere göre Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 33. Olimpiyat Oyunları'nda ilk madalyalar sahiplerini bulurken, Olimpiyat Köyü'nde sarsıcı bir gelişme yaşandı.Okyanusya bölgesel olimpiyat ulusal komitelerinin Samoa üyesi adına yaptığı açıklamaya göre, Samoa’nın olimpiyat boks antrenörü Lionel Fatu Elika, Olimpiyat Köyü'nde cuma sabah saatlerinde hayatını kaybetti.Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), kalp krizi geçiren Fatu Elika'nın doğal nedenlerle yaşamını yitirdiğini açıkladı.IOC'dan cumartesi günü yapılan açıklama ile “Samoa NOC'nin tamamına, ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dilekleri" iletildi.Fatu Elika, Samoa'nın güçlü bir madalya adayı olan boksörü Ato Plodzicki-Faoagali'ye eşlik etmek üzere Olimpiyatlar'a katılmıştı.Plodzicki-Faoagali, cumartesi günü Instagram'da yaptığı paylaşımda, takım lideri için "Hiçbir kelime hislerimi ifade edemez ama huzur içinde yat koç Lionel," diye yazdı ve onu “usta” olarak nitelendirdi.Plodzicki-Faoagali, pazar günü 92 kiloluk yarışmasında bir Belçikalı rakibe karşı 16. tur maçında karşı karşıya gelecek. 25 yaşındaki Avustralya doğumlu boksör, ikinci Yaz Oyunları'nda yarışıyor.Samoa Olimpiyat Komitesi başkanı Pauga Talalelei Pauga, "Lionel, Samoa'nın en iyi boks antrenörlerinden biriydi ve Olimpiyat idealine inanan büyük bir insandı," dedi.Paris organizasyon komitesi, "Samoa delegasyonunun bir üyesinin ölümünü büyük bir üzüntüyle öğrendik. Düşüncelerimiz ailesi, sevdikleri ve delegasyonu ile birlikte," ifadelerini kullandı.Dün göz kamaştırıcı bir açılış töreniyle başlayan Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları, 11 Ağustos'a kadar devam edecek.16 Nisan'da Atina'da yakılan Olimpiyat ateşi, 26 Temmuz Cuma günü Fransa'nın başkenti Paris'e vardı.32 spor dalında, 35 yarışma tesisinde, yaklaşık 11.000 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Oyunlarda toplam 329 yarışma gerçekleştirilecek.Olimpik Programda yer alan sabit 28 spor dalına ek olarak, break dans, dalga sörfü, kaykay ve spor tırmanışı Paris 2024’te yer alacak.