Paris Orkestrası'ndan eylemlere destek konseri

Fransa'nın başkenti Paris'te Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarını ve emeklilik yasasına karşı protesto gösterileri devam ediyor. Paris Champerret Mahallesi'nde toplanan eylemciler, Lyon tren garına kadar yürüdü.





PARİS OPERASI'NDAN GÖSTERİLERE DESTEK KONSERİ





Tarihi Opera Binası'nın önünde yıl sonunda 'Kuğu Gölü' balesini sunan balerinlerin ardından, bu hafta da Paris Orkestrası halka açık dev bir konser verdi. Comedie Français tiyatrosu oyuncularının da katıldığı ve bir buçuk saat süren konser, opera sanatçılarının seslendirdiği Fransız milli marşı ile sona erdi. Gösteri, Opera Meydanı'nı dolduran binlerce kişi tarafından alkışlarla desteklendi.





Bir buçuk aylık grevler kapsamında, Paris Operası'nda 67 gösteri iptal edildi.







İÇİŞLERİ BAKANI EYLEMLERE TEPKİ GÖSTERDİ

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylemlerde yaşanan şiddet olaylarına tepki göstererek, "Bu şiddet demokraside asla bir ifade biçimi olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Göstericiler, Macron karşıtı pankartlar taşıdı ve sloganlar attı. Eylemde, polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Polis biber gazı ve plastik bombayla müdahale etti. Paris'teki eylemlerde 37 kişi gözaltına alındı, 20 kişi yaralandı.

Polis, başkentin en önemli simgelerinden Champs-Elysees Caddesi, nisanda çıkan yangında büyük hasar gören Notre-Dame Katedrali, Ulusal Meclis ve Elysee Sarayı çevresinde gösteri yapılmasını yasakladı.











