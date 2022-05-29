Samanyolu Haber /Spor / Paris Saint-Germain Diyarbakır'da... /29 Mayıs 2022 19:39

Paris Saint-Germain Diyarbakır'da...

Fransa'nın dünyaca ünlü futbol kulübü Paris Saint-Germain yönetiminin Diyarbakır'da bir futbol okulu açtığı aktarıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Fransız Kulübü Paris Saint-Germain, Diyarbakır’da futbol akademisi açtı. Akademinin hedefi, Diyarbakır’dan dünyaya yıldız futbolcu ihraç etmek.

Messi, Neymar, Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızların kadrosunda yer aldığı Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Diyarbakır’da futbol okulu açtı. Yeni okul, PSG'nin Türkiye’deki 17. futbol okulu oldu.

Okulun açılışına eski milli futbolcu Ümit Davala, Paris Saint-Germain Akademi Türkiye Kurucu Başkanı Cem Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılışın ardından futbol okuluna kayıt yaptıran sporcular ilk antrenmanını yaptı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Paris Saint-Germain Diyarbakır'da... Sonraki Haber >>

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Harun Tokak- Gurbet gençleri

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Siyasi sebeplerle cuma namazı terk edilir mi?

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Süleyman Soylu hakkında korkunç iddia

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

Ünlü anketçi AKP’nin seçim oyununu deşifre etti

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

“-3 liraya su mu olur?… -İçme, eskiden su mu içiyordun?”

Hz Mevlana ajan mıydı?

Hz Mevlana ajan mıydı?

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

Güldürmeyen, Nureddin Nebati filtresi

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

TÜRKEN'e tek kalemde 105 milyon dolar 'bağışlayan' babayiğit kim?

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:47:38