Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Fransız Kulübü Paris Saint-Germain, Diyarbakır’da futbol akademisi açtı. Akademinin hedefi, Diyarbakır’dan dünyaya yıldız futbolcu ihraç etmek.
Messi, Neymar, Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızların kadrosunda yer aldığı Fransa Lig 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Diyarbakır’da futbol okulu açtı. Yeni okul, PSG'nin Türkiye’deki 17. futbol okulu oldu.
Okulun açılışına eski milli futbolcu Ümit Davala, Paris Saint-Germain Akademi Türkiye Kurucu Başkanı Cem Kılıç ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılışın ardından futbol okuluna kayıt yaptıran sporcular ilk antrenmanını yaptı.