Paris Saint Germain- Medipol Başakşehir maçında ırkçılık

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada maçın hakemi Ovidiu Hategan'ın verdiği kararların ardından yedek kulübesi kızışırken, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldığını söyledi. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.





UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun son haftasında Fransız ekibi PSG, İstanbul Başakşehir'i konuk etti. Dördüncü hakemin Başakşehir kulübesine ırkçı bir söylem yapıldığı gerekçesiyle PSG-Başakşehir maçı 14. dakikada durdu. Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.





Medipol Başakşehir'in Twitter hesabından olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette" denildi. Maça 10 dakika ara verilmesinin ve saha kenarında görüşmelerin olmasının ardından futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.





Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "4. hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız" dedi.





"4. hakemin 'Negro' lafı duyuldu"





BeIN SPORTS muhabiri Gürler Akgün, "4. hakemin 'Negro' lafı duyuldu. Webo da bunu duydu. Okan Hoca da çılgına döndü. Özellikle Demba Ba, yedek kulübesinden çıkıp hakemlerin yanına geldi. 4. hakem içeride savunma yapıyor. Yetkililerden aldığım bilgi bu. 'Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım' diyor" şeklinde konuştu.





Gümüşdağ, daha sonra yetkililerle yaptıkları görüşmelere ilişkin "4. Hakem maça devam ederse sahaya çıkmayacağımızı söyledik. UEFA, 4. Hakemi resmen görevden aldı. Biz bu hakem maçın dışında olmadan maça devam etmeyeceğiz dedik. VAR Hakemiyle yer değiştirmesini de kabul etmeyeceğimizi söyledik" açıklamasında bulundu.





UEFA da farklı bir dördüncü hakemle maça devam edileceği konusunda her iki takımla anlaşmaya varıldığını söyledi.





Öte yandan Süper Lig kulüpleri de sosyal medyadan Webo'ya yapılan ırkçılığı kınadı ve Başakşehir'e destek verdi.