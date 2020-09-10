Paris’te 18 yaş altına toplu ulaşım ücretsiz oldu









Uygulamadan yaklaşık 135 bin 18 yaş altı Parisliler yararlanacak. Başkenti ziyaret eden gençler ise bu hizmetten faydalanamayacak.





Bu hizmetin Paris Belediyesi'nin kasasına getireceği yıllık mali yükün 27,6 milyon euro olacağı ifade ediliyor. Ancak bu uygulama ile şehirdeki hava kirliliğinin azalması ve ekolojik geçiş sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.





Euronews Türkçe’nin haberine göre Paris ve çevresinde yaşayan 18 yaş altı kişileri kapsayan hizmetten faydalanmak için ulaşım kartı Imagine R, öğrenci Navigo geçiş kartı veya bisiklet aboneliği Velib sahibi olmak yeterli olacak.





Gençler ilk olarak kart aboneliğini ödemek zorunda. Paris Belediyesi'nin internet adresindeki belgeyi dolduran gençler, beş ya da altı haftalık bir süre zarfında ödemelerini geri alabilecek.





Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, Mayıs 2020'deki belediye seçimleri için yeniden seçilme sürecinde 18 yaş altındaki Parislilere ücretsiz ulaşım vaadinde bulunmuştu.