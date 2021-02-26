Samanyolu Haber /Dünya / Paris’te 3 haftalık corona virüsü yasağı çağrısı /26 Şubat 2021 19:38

Paris’te 3 haftalık corona virüsü yasağı çağrısı

Paris yerel yönetimi, başkentteki vaka sayısını azaltmak için çağrıda bulundu. Belediye Başkanı Yardımcısı Emmanuel Gregoire, "Aylarca yarı cezaevinde yaşamaktansa kapanalım" dedi.

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Paris şehir yönetimi bugün artan corona virüsü vaka sayısına karşı çok net bir çağrıda bulundu…Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Emmanuel Gregoire, “Şehri 3 hafta boyunca tamamen tecrit altına almak en mantıklı çözüm. Bu sayede 3 hafta içerisinde her şeyin tekrar tamamen açılma ihtimali de doğuyor” dedi.

Fransa genelinde akşam 18:00’den sabah 06:00’a kadar sokağa çıkma yasakları bulunuyor ve lokanta ile cafeler kapalı oluyor. France Info radyo istasyonuna konuşan Gregoire,  “Aylarca yarı hapishabede yaşamaya zorlanamayız. Şu an cesur bir karar almalıyız” dedi.

Fakat bu çağrı Fransız hükümetinde bir karşılık bulmadı… Fransa’da hükümet sözcüsü Gabriel Attal, “Bazı bilim insanlarının virüsü 3 hafta yenebileceğimize dair açıklamalarını duyuyorum. Almanya’da 3 haftalık sokağa çıkma yasağı getirdiler fakat halen orada da corona virüsü bulunuyor. Paris yerel yönetiminin talebini inceleyeceğiz” dedi.
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