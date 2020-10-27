Paris’te mühimmat dolu bir çanta bulundu

İhbar sonrası söz konusu bölge tedbir amaçlı boşaltı, yapılan aramalarda bir şey bulunamadı. Ancak Eyfel kulesi yakınlarında mühimmat dolu bir çanta bulundu.







Twitter'da bazı kullanıcılar ve iki Fransız yerel haber sitesi Eyfel Kulesi yakınlarında bulunan çantaya ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaştı.





Bomba ihbarının ardından Charles-de-Gaulle Etoile metro istasyonunu geçici süreyle kapatılmıştı. Güvenlik alarmı sonrası Charles-de-Gaulle Etoile metro istasyonundan insanların koşarak çıkmıştı.