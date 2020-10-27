Samanyolu Haber /Dünya / Paris’te mühimmat dolu bir çanta bulundu /27 Ekim 2020 20:58

Paris’te mühimmat dolu bir çanta bulundu

Fransa, bir öğretmenin radikal İslamcı bir saldırı sonucunda başı kesilerek öldürülmesinin etkisindeyken bugün bir bomba ihbarıyla yeniden sarsıldı. Fransa'nın başkenti Paris'te Arc de Triomphe anıtını çevreleyen bölge için bomba ihbarı yapıldı.

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İhbar sonrası söz konusu bölge tedbir amaçlı boşaltı, yapılan aramalarda bir şey bulunamadı. Ancak Eyfel kulesi yakınlarında mühimmat dolu bir çanta bulundu.

 Twitter'da bazı kullanıcılar ve iki Fransız yerel haber sitesi Eyfel Kulesi yakınlarında bulunan çantaya ait olduğu iddia edilen görüntüler paylaştı.

Bomba ihbarının ardından Charles-de-Gaulle Etoile metro istasyonunu geçici süreyle kapatılmıştı. Güvenlik alarmı sonrası Charles-de-Gaulle Etoile metro istasyonundan insanların koşarak çıkmıştı.
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