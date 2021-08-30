Samanyolu Haber /Gündem / Paris’te saatte 30 kilometre hız sınırı uygulaması başladı /30 Ağustos 2021 14:55

Paris’te saatte 30 kilometre hız sınırı uygulaması başladı

Başkent Paris’te hava kirliliği, trafiğe bağlı gürültü ve araç sayısını indirmek amacıyla kararlaştırılan saatte 30 kilometre hız sınırlandırılması başladı. Birkaç cadde ve bulvar dışında Paris’in hemen hemen tamamı yeni uygulamaya tabii tutuldu.

SHABER3.COM

Başkent Paris’te hava kirliliği, trafiğe bağlı gürültü ve araç sayısını indirmek amacıyla kararlaştırılan saatte 30 kilometre hız sınırlandırılması başladı. Birkaç cadde ve bulvar dışında Paris’in hemen hemen tamamı yeni uygulamaya tabii tutuldu. 

Otomobil sürücüleri artık Paris’te hız yapamayacak. Bugüne kadar Paris’in yüzde 60’nda uygulanan saatte 30 kilometre hız sınırlandırılması hemen hemen başkentin tüm sokak, cadde, meydan ve bulvarlarına yayıldı. 

Birkaç sokak, cadde ve bulvar dışında kalan tüm bölgelerde hız sınırlandırılması artık saatte 30 kilometre olarak sınırlandırılan Paris’teki uygulama bu sabah itibarıyla yürürlüğe girdi. 

Paris’in yeni trafik haritası

Başkenti çevreleyen Periferique’te  (Çevre yolu) hız sınırlandırılması saatte 70 kilometrede tutulurken, Champs-Elysees Caddesi, Malesherbes Bulvarı gibi yerlerde bu sınırlandırma saatte 50 kilometrede kaldı. 

Paris’teki otomobil sayısını minimum sayıya indirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi son yıllarda bisiklet yol yapımına büyük önem verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Paris’te saatte 30 kilometre hız sınırı uygulaması... Sonraki Haber >>

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

Fransa'da aşı karşıtları yine 'sokağa indi'

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

İade ve yeniden yargılama... CHP'nin KHKlı'larla ilgili eylem planını anlattı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Babacan’dan Erdoğan’ın hesabına çarpı

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

Taliban, şarkıcı Favad Andarabi’yi öldürdü

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

"Beyaz Torosların yerini siyah Transporterlar aldı"

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Zorla kaybedilme olayları protesto edildi: Bu düzene dur diyecek misiniz?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tunceli’de 11 gündür yanan ormana neden havadan müdahale edilmiyor?

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Tartışmalı Ahmet Kaya filminin vizyon tarihi belli oldu

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

Kabil'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:15:56