Paris’te saatte 30 kilometre hız sınırı uygulaması başladı

Başkent Paris’te hava kirliliği, trafiğe bağlı gürültü ve araç sayısını indirmek amacıyla kararlaştırılan saatte 30 kilometre hız sınırlandırılması başladı. Birkaç cadde ve bulvar dışında Paris’in hemen hemen tamamı yeni uygulamaya tabii tutuldu.





Otomobil sürücüleri artık Paris’te hız yapamayacak. Bugüne kadar Paris’in yüzde 60’nda uygulanan saatte 30 kilometre hız sınırlandırılması hemen hemen başkentin tüm sokak, cadde, meydan ve bulvarlarına yayıldı.





Birkaç sokak, cadde ve bulvar dışında kalan tüm bölgelerde hız sınırlandırılması artık saatte 30 kilometre olarak sınırlandırılan Paris’teki uygulama bu sabah itibarıyla yürürlüğe girdi.





Paris’in yeni trafik haritası





Başkenti çevreleyen Periferique’te (Çevre yolu) hız sınırlandırılması saatte 70 kilometrede tutulurken, Champs-Elysees Caddesi, Malesherbes Bulvarı gibi yerlerde bu sınırlandırma saatte 50 kilometrede kaldı.





Paris’teki otomobil sayısını minimum sayıya indirmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi son yıllarda bisiklet yol yapımına büyük önem verdi.