Polis merkezinde katliam!

Fransa'da Paris Emniyet Müdürlüğü binasında bıçaklı saldırı meydana geldi. Saldırıda dört polis memuru hayatını kaybetti.







Emniyet personeli olduğu açıklanan bıçaklı saldırgan, polis memurları tarafından vurularak öldürüldü.





SALDIRGAN POLİS MEMURU!





Kimliği henüz açıklanmayan saldırganın emniyet istihbarat bölümünde memur olarak çalıştığı belirtiliyor. Saldırıyı niçin gerçekleştirdiği ise bilinmiyor.





Seramik bıçak kullanan saldırganın önce kendi çalıştığı büroda, ardından başka bir birimde, son olarak avluda saldırı gerçekleştiği belirtiliyor.







Paris Metrosu'nun Emniyet Müdürlüğü'nün yakınlarındaki istasyonu güvenlik sebebiyle kapatıldı.





Özel harekât polisleri Emniyet Müdürlüğü'nün çevresi de kordon altına alındı.





Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in Paris Emniyet Müdürlüğü'ne gideceği belirtildi.



