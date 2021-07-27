Samanyolu Haber /Dünya / Paris'te film gibi soygun /27 Temmuz 2021 22:50

Paris'te film gibi soygun

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşanan soygunda Chaumet kuyumcusundan yaklaşık 2 milyon euro değerinde mücevher çalındığı belirtildi.

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Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ünlü Chaumet kuyumcusu, silahlı soygunun hedefi olurken, hırsız yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevherle kayıplara karıştı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan 1780 yılında bu yana faaliyette olan ünlü Chaumet kuyumcusu, kimliği belirsiz bir silahlı soygunun hedefi oldu. Ülkenin en prestijli ve eski kuyumcularından olan Chaumet’e elektrikli scooterla gelen hırsız, yaklaşık 2 milyon euro değerindeki mücevheri çalarak kayıplara karıştı.

Soygunun yerel saatle 17.10’da gerçekleştiği aktarılırken, Paris Savcılığı soygunla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan 2009 Kasım ayında Chaumet’in Place Vendôme'daki şubesi yine bir soygunun hedefi olmuş ve 1,9 milyon euroluk kayıp yaşanmıştı.
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