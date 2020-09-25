Paris'te iki grup arasında çatışma çıktı

Fransa’da Charlie Hebdo dergisinin eski ofisi yakınlarında satırlı saldırının ardından başkent Paris’e bağlı Ivry-Sur-Seine bölgesinde bulunan bir cami yakınında iki grup arasında çatışma çıktı. Çatışmada 2 kişi bıçakla yaralandı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, 10 kişilik grubunun olaya karıştığını aktardı. Olay yerine çok sayıda terörle mücadele ekibi sevk edildi.







Çevrede bulunan bir kişi olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Ofisimdeydim ve dışarıdan çığlık sesleri duydum. Pencereden dışarı baktığımda yerde yatan ve yüzünden yaralanmış bir kadın gördüm” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.