Samanyolu Haber /Dünya / Paris'te itfaiyeciler polisle çatıştı /28 Ocak 2020 19:14

Paris'te itfaiyeciler polisle çatıştı

Fransa'da maaş zammı ve emeklilik haklarının budanmaması talepleriyle sokağa dökülen itfaiyeciler, polisin tazyikli suyla saldırısına maruz kaldı. Paris'te iki devlet kurumunun çalışanları arasında çatışma çıktı.

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Fransa’a Emmanuel Macron hükümetinin tartışmalı emeklilik reformu, iki devlet kurumunu karşı karşıya getirdi. Çalışma koşullarının düzeltilmesini, maaş zammı yapılmasını ve emeklilik haklarının budanmamasını talep eden itfaiyeciler, başkent Paris’te polisle çatıştı.

Paris’teki protestoya binlerce itfaiyeci katılırken, eylemciler geçim zorluğuna dikkat çekmek için birbirlerini ateşe verir gibi göründükleri ‘performanslar’la zor durumlarına dikkat çekmeye çalıştı. İtfaiyeciler, riskli durumlar nedeniyle aldıkları ikramiyeye 1990’dan bu yana zam yapılmamasına da tepki çekti.

Ancak Fransız polisi, itfaiyecileri dağıtmak için gözyaşartıcı gaz sıktı. Bazı protestocular jopla dövüldü.Fransa’da geçtiğimiz aralık ayından bu yana emeklilik reformuna karşı geniş katılımlı eylem ve grevler düzenleniyor. İtfaiyeciler ise en son benzer taleplerle ekim ayında sokağa çıkmıştı. 

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