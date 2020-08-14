Paris'te panik: Şehir kırmızı bölge ilan edildi

Salgında ikinci dalga paniği yaşayan Fransa hükûmeti, Paris ve Bouches-du-Rhone’u enfeksiyon riskinin yüksek olduğu "kırmızı bölge" ilan eden kararı onayladı.







Karar, yerel otoritelere insan ve araç sirkülasyonunu sınırlama, toplu taşıma ve hava ulaşımını kısıtlama, kamu binalarını ve virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu mağazaları kapatma yetkisini veriyor.





Bu hamle, son iki haftada vak'a sayılarının yükselişe geçmesinin ardından geldi.





FRANSA'DA VAK'A SAYISI 230 BİNİ GEÇTİ





Fransa’da bölgelerin hangi kategoride yer alacağı; virüsün bölge içindeki yayılma hızı, hastanelerin doluluk oranı ve sağlık kuruluşlarının test yapma kapasitesi gibi üç kriter üzerinden değerlendiriliyor.





Buna göre ya şartların daha serbest olduğu "yeşil bölge" ilan ediliyor ya da "kırmızı bölge" ilan edilerek kısıtlamalara kısmen devam ediliyor.





Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da şimdiye kadar 30 bin 263 kişi hayatını kaybetti, toplam vak'a sayısı da 230 bini geçti.



