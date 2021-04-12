Samanyolu Haber /Gündem / Paris'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var /12 Nisan 2021 19:07

Paris'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Saldırganın olay yerinden motosiklet ile uzaklaştığı belirtiliyor.

SHABER3.COM

Fransa'nın başkenti Paris'te silahlı saldırı yaşandı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Ülke basınında yer alan haberlere göre, saldırı sonucu yaralananlar da oldu. Saldırgan ise olay yerinden motosiklet ile uzaklaştı.

Paris'te bir hastanenin önüne silahlı saldırı gerçekleştirildi. Gelen ilk bilgilere göre bir kişi saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Reuters'ta yer alan son dakika gelişmesine göre, saldırgan olay yerinden motosiklet ile uzaklaştı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre söz konusu hastane Kovid-19 aşı merkezi olarak da hizmet veriyor.

Saldırının bir "terör eylemi" olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Paris'te silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var Sonraki Haber >>

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Motokros Şampiyonası'nda talihsiz kaza

Bir anda sulara gömüldü

Bir anda sulara gömüldü

AKP'nin "128 milyar dolar nerede?" rahatsızlığı

AKP'nin

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Feyzioğlu'nun Erdoğan hayranlığı sınırlarını aşıyor

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Musk'un beyne çip projesi görücüye çıktı: Video oyunu oynayan maymun

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi

Kolları olmayan adam balta ile nasıl odun kestiğini gösterdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:18:57