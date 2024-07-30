Samanyolu Haber /Spor / Paris'te tarihi madalya /30 Temmuz 2024 14:16

Paris'te tarihi madalya

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım Paris 2024 atıcılık kategorisinde gümüş madalya kazandı.

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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı.

Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı. Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Damir Mikec ve Zorana Arunovic çiftinin altın madalyaya ulaştığı bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh'ten oluşan Hindistan ekibinin oldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final müsabakalarını salonda takip etti.
 
MADALYA ALDIĞIMIZ 10. BRANŞ

Türkiye olimpiyat tarihinde atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazanmış oldu. Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu.
Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya kazanmıştı.
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