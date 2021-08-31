Paris'te tuhaf hız limiti

Paris'in sokaklarında hız sınırı 30 kilometreye düşecek, şehir merkezi araç trafiğine kapatılacak





Birkaç ana cadde muaf tutuldu





Bisikletle daha hızlı seyahat ediliyor





Olimpiyatlara hazırlık





Başta motosiklet sürücüleri olmak üzere Parisli şoförleri kızdıran hareket, insanların araçlarıyla ilişkilerini dönüştürmeye çalışma girişimi olarak tanımlanıyor.Fransız yetkililer, 30 km sınırının yürürlüğe girdiği pazartesi gününden itibaren Paris sokaklarının artık daha güvenli, daha sessiz ve daha az kirli olmasını umuyor.Belediye başkan yardımcısı David Belliard, Franceinfo radyosuna yaptığı açıklamada, kentte yürümeyi, bisiklete binmeyi ve toplu taşıma kullanımını teşvik etmek istediklerini söyledi.Yeni hız sınırının kirliliği, gürültüyü ve ciddi kaza sayısını azaltmaya yardımcı olacağını sözlerine ekleyen Belliard, "Bu bir araba karşıtı önlem değil. Araçları temel seyahatlerle sınırlamak istiyoruz" dedi.30 km limiti Paris bölgesinin yaklaşık yüzde 60'ı için zaten geçerliydi ancak artık tüm şehri kapsayacak.Sadece Champs Elysees gibi birkaç ana caddede hız sınırı 50 km olarak düzenlemeden muaf tutuldu.Paris çevre yolu Avrupa'nın en yoğun kullanımı olan yollarından birisi. Her gün yaklaşık 1,1 milyon kullanıcıya hizmet veren bu otoyoldaki sürat limiti de 70 km'de kalacak. Ancak bisikletler ve yayalar için daha fazla yer açmak amacıyla şerit sayılarının azaltılması planlanıyor.Bu arada teslimat sürücüleri, müşteriler için daha uzun bekleme süreleri yaratacağını söylüyor. Taksiciler de taksimetre oranlarının artacağını ve vatandaşa zarar vereceğini söylüyor.28 yıldır taksi şoförlüğü yapan İsmail Çekimi, AFP'ye verdiği demeçte, "Otobüs şeridinde saatte 30 km'de kalmak kolay değil. Bu sabah biraz stresliydim çünkü bir yolculuk normalden beş ila on dakika daha uzun sürdü diye bir müşteri oldukça sinirliydi " dedi.Ancak anketler, çoğu Parislinin, özellikle sokakları daha güvenli ve sessiz hale getirme umuduyla bu fikri desteklediğini gösteriyor. Zaten, bisikletçilerin yoğun olduğu şehirde genellikle bisiklet sürerek arabalardan daha hızlı hareket etmek mümkün.Belediye binası, polisin ilk haftalarda yeni hız sınırını uygulamada hoşgörülü olacağını, ancak zamanla uygulamanın daha katı hale geleceği belirtildi.Bordeaux, Strasbourg ve Toulouse dahil olmak üzere diğer bazı Fransız şehirleri ve kasabaları da hızı 30 km/s ile sınırlandırmış durumda.Paris, 2024'te Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak ve belediye başkanı o zamana kadar şehrin daha yeşil olmasını sağlamaya çalışıyor.Ancak buna karşı çıkanlar, araçların hızını sınırlayan tedbirlerin gürültüyü ve kirliliği azaltmayacağını savunuyor. Bazı taksi şoförlerinin bu yüzden işi bırakabileceği belirtiliyor.Birçok sürücü, alt sınırların uygulanmasının neredeyse imkansız olduğunu ve gerçek sürüş hızları üzerinde yalnızca minimum bir etkiye sahip olabileceğini söylüyor. Bunun yerine, bir hız farkındalığı kampanyasının daha etkili olacağına inanılıyor.