Paris'te yapay zekâ zirvesi: Gündemde ne var?

Avrupa Birliği (AB) geçen yıl yapay zekâya ilişkin dünyanın ilk kapsamlı kurallarını belirlemişti. Mart 2024'te kabul edilen ve neyin yasadışı sayılacak kadar tehlikeli olduğunu tarif eden düzenleme örneğin, yapay zekânın yüz tanıma teknolojilerinde veya suçlu profilleri çıkarmak için polis tarafından kullanılmasını kısıtlıyor.





Zirve Çinli DeepSeek şirketinin sektörde Amerikan hakimiyetini tehdit ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Macron kalıcı bir ABD-Çin hakimiyetinin önüne geçmek için daha fazla oyuncuyu bu alana çekmeye çalışıyor. Zirvenin eş başkanlığının Hindistan'a verilmesi Macron'un bu stratejisinin bir parçası olarak görülüyor.





Önde gelen teknoloji şirketlerinin yöneticileri, bilim insanları ve 100'den fazla ülkeden temsilcileri Fransa'nın başkenti Paris'te iki günlük yapay zekâ zirvesi için bir araya geldi.Yapay zekâ konulu geniş katılımlı uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un konukları arasında, Avrupa'ya ilk seyahatini gerçekleştiren ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in yanı sıra Çin Devlet Başkanı Yardımcısı Han Cıng, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da var. Ayrıca Google'ın çatı şirketi Alphabet'in CEO'su Sundar Pichai ve ChatGPT'nin yaratıcısı OpenAI'nin CEO'su Sam Altman katılımcılar arasında.DW Türkçe'de yer alan habere göre Macron zirvenin tanıtımı için kendi yüzünün yapay zekâ ile manipüle edilmiş videolarda kullanıldığı bir klibi X hesabından paylaştı, video 24 saatte 10 milyona yakın görüntülendi.Zirve öncesi Fransız basınına konuşan Macron, "Nadir görülen bir teknolojik ve bilimsel devrim yaşıyoruz" dedi. France 2 televizyonuna açıklamalarda bulunan Macron, "Yapay zekâ daha iyi yaşamamızı, öğrenmemizi ve çalışmamızı sağlayacak" diyerek Fransa ve Avrupa'nın "mutlaka bu fırsatı yakalaması" gerektiği değerlendirmesinde bulundu.Le Parisien gazetesine de demeç veren Macron, yapay zekâ alanındaki regülasyon tartışmalarına değindi: "Hiç kural olmamasının getirdiği tehlikeler var ancak buna karşıt olarak Avrupa'nın çok fazla kural getirmesi de risk. Yenilikten korkmamalıyız."OpenAI'nin CEO'su Altman da zirveden hemen önce yaptığı açıklamada Avrupa'daki düzenlemelerin teknolojinin gelişmesini yavaşlatabileceği uyarısında bulundu.Bir yandan, yapay zekânın neden olabileceği risklere karşı daha fazla regülasyon talep edilirken Atlantik'in karşı kıyısında Donald Trump yönetimindeki ABD'nin kuralları gevşettiği bir ortamda rekabette geri kalma endişesi yaşanıyor.Ülkesini yapay zekâ alanında Avrupa'da öncü role konumlandırmak isteyen Macron, ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz haftalarda açıkladığı 500 milyar dolarlık yapay zekâ altyapı yatırım projesi Stargate'e alternatif yatırım planı da açıkladı. Bu kapsamda Fransa, birkaç yıl içinde yapay zekâ projeleri için toplam 109 milyar euro kaynak yaratacak.İngiltere ve Güney Kore'de geçen iki yılda düzenlenen toplantıların devamı niteliğindeki Paris zirvesinde tartışma konularından biri de yapay zekânın çok büyük enerji ihtiyacı.Halihazırda aralarında Microsoft'un da bulunduğu önemli teknoloji şirketleri sırf yapay zekâyı beslemek amacıyla kendilerine ait mini nükleer reaktör yatırımlarını açıkladı.Ancak daha büyük veri merkezleri inşa edildikçe giderek artacak enerji ihtiyacının ülkeleri iklim hedeflerinden uzaklaştırmasından endişe ediliyor.Fosil Yakıtların Ötesi (Beyond Fossil Fuels) adlı grup tarafından hazırlanan ve zirvenin başlamasıyla eş zamanlı yayınlanan çalışmada, yeni veri merkezleri kuruldukça Avrupa'nın elektrik sistemlerinin zorlanacağına dikkat çekildi. Grubun çalışmasına göre Avrupa'da veri merkezleri kaynaklı elektrik talebinin 2030 yılına kadar yüzde 160 büyümesi bekleniyor. Beş yılın sonunda AB içinde veri merkezleri kaynaklı yıllık karbon emisyonu miktarının 39 milyon tona ulaşması bekleniyor. Bu, Litvanya ve Estonya'nın yıllık emisyon toplamından daha fazla emisyon anlamına geliyor.Yapay zekâ teknolojisinin gelişimini yakından izleyen ülkelerden biri de Almanya. Avrupa'nın en büyük ekonomisi OpenAI'ın kıtadaki en büyük pazarı konumunda. Bu doğrultuda şirket Almanya'nın Münih kentinde bir ofis açma kararı aldı. OpenAI'ın yapay zekâ botu ChatGPT'nin en fazla ücretli abonesi Almanya'da bulunuyor. Almanya Dijital ve Ulaştırma Bakanı Volker Wissing geçen hafta yaptığı açıklamada, Almanya'nın yapay zekâ alanında "iyi durumda" olduğunu söylemişti. Wissing'e göre Almanya yapay zekâ araştırma ve geliştirme süreçlerinde "lider ülkeler" arasında bulunuyor.