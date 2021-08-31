Samanyolu Haber /Dünya / Paris'te yeni bir döneme geçildi /31 Ağustos 2021 21:54

Paris'te yeni bir döneme geçildi

Fransa'nın başkenti Paris'te iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında kent içi ulaşımda araçların hız limitinin saatte 30 kilometre ile sınırlandırıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Fransa'nın başkenti Paris trafiğinde yeni döneme geçildi. Kent içi ulaşımda araçların hız limiti saatte 30 kilometre ile sınırlandırıldı.

Fransa'da iklim değişikliğiyle mücadelede bir karar daha yürürlüğe girdi. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu başkent Paris'te, araçların hız limiti saatte 30 kilometreyle sınırlandırıldı.Paris'te, saatte 30 kilometre hız sınırı uygulaması kentin yaklaşık yüzde 60'ında uzun süredir uygulanıyordu.

Yeni kararın yürürlüğe konmasıyla, uygulama kentin tamamına sınırlama getirdi.

Champs-Elysees Caddesi gibi ana arterlerde ise hız sınırı 50 kilometre olarak düzenlendi. Her gün bir milyondan fazla kişinin kullandığı Paris çevre yolunda ise limit saatte 70 kilometre olarak belirlendi.Kurala uymayanlara 135 Euro para cezası kesilecek.

Savunan da var eleştiren de

Parisliler kentin artık daha sessiz, sokakların ise daha güvenli olacağını savunurken, başta taksi şoförleri olmak üzere bazı sürücüler ise tepkili. Saatte 30 kilometre hızla giden araçların trafik sıkışıklığına yol açacağı, bu durumun kazaya neden olabileceği görüşündeler.Toplu taşımayı kullananlar da trafikte geçen sürenin uzayacağından şikayet ediyor.

Bazı caddelere araç girişi yasaklandı
Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo o zamana kadar kentteki hava kirliliği sorununu çözmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda kentteki bazı caddelere araç girişi tamamen yasaklandı.

Ayrıca Paris genelinde zaman zaman tek-çift plaka uygulaması yapılıyor.Bisiklet günü ya da yaya günü gibi etkinliklerle de, halk özel araçlarını kullanmak yerine toplu taşımaya teşvik ediliyor.
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