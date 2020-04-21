Samanyolu Haber /Dünya / Paris'teki suda Koronavirüs tespit edildi /21 Nisan 2020 01:06

Paris'teki suda Koronavirüs tespit edildi

Koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Paris'te yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı. Şehide genellikle belediyenin sokak temizliği gibi ihtiyaçlarında kullandığı sularda Koronavirüs tespit edildiği ancak içme suyunda ise bir bu konuda bir kirlenme bulunmadığı ifade edildi.

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Fransa’nın başkenti Paris’te genellikle belediyenin sokak temizliği gibi ihtiyaçlarında kullandığı sularda Koronavirüs izine rastlandı.

Başkentin su tedarik kurumu Eau de Paris’in laboratuvar, endüstriyel su boru hatlarında Koronavirüs izine rastlandığını açıkladı.

Belediye bu suyu sokak temizliği gibi kentsel ihtiyaçlar için kullanıyordu, ancak laboratuvar sonuçlarından sonra kullanıma son verildiği belirtildi.

İçme suyuna virüs bulaşma riskinin bulunmadığı da aktarıldı. Kentin içme suyunda yapılan incelemelerde olumsuz bir sonuca rastlanmadı.
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