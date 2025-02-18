Samanyolu Haber /Dünya / Paris'teki Türk Göçmen Derneğine saldırı: Altı aşırı sağcı gözaltında /18 Şubat 2025 10:48

Paris'teki Türk Göçmen Derneğine saldırı: Altı aşırı sağcı gözaltında

Fransız polisi, Paris'te Türk göçmen işçilere yönelik bir kültür derneği yakınlarında yapılan şiddetli saldırının ardından altı aşırı sağcıyı gözaltına aldı.

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Saldırganlar, ellerinde cam kırıklarıyla 30 yaşındaki bir adamı ağır yaraladı. Sosyal medyada dolaşan videolarda, siyah giyimli yaklaşık yirmi maskeli kişinin Paris'in 10'uncu bölgesindeki bir binanın avlusuna girdiği görülüyor.

Saldırı, Young Struggle France adlı sosyalist gençlik grubunun bir film gösterimine ev sahipliği yapan Türk Göçmen İşçiler Kültür Derneği'nin (ACTIT) önünde meydana geldi. Saldırganların çoğu kaçmayı başarırken, altı şüpheli yakındaki bir metro istasyonunda gözaltına alındı.

Cinayete teşebbüs suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı ve gözaltına alınanların tamamının radikal aşırı sağcı gruplarla bağlantılı olduğu doğrulandı. Olay, siyasetçiler ve aktivist gruplar arasında öfkeye yol açtı.
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