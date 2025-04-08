Paris'ten Ekrem İmamoğlu'na fahri vatandaşlık

Cezaevindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Paris belediyesi tarafından fahri vatandaşlık verildi.



DW Türkçe'de yer alan habere göre Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı seçilen siyasetçinin belediye meclisinde yapılan oylama sonucunda fahri vatandaşlıkla onurlandırılmasının ardından yaptığı açıklamada "İmamoğlu'nun şu an partisini temsil etmesi ve milyonlarca Türk insanının sesi olması haksız bir şekilde engellenmiş durumda" dedi.



Belediye meclisine hitap eden Hidalgo, "Özgürlüğünden ve temel haklarından mahrum bırakılan İmamoğlu, Paris'in kendisine verdiği tam desteğe güvenebilmeli" diye konuştu.



Sosyalist Partili Belediye Başkanı, bu desteğin "belki de mevcut Türk makamlarının demokratik aklın sesini duymasına imkân tanıyacağına" inandığını söyledi.



Hidalgo, 19 Mart'ta hakkındaki "terör" ve "yolsuzluk" soruşturmaları kapsamında gözaltına alınarak görevden uzaklaştırılan, ardından da tutuklanarak cezaevine gönderilen İmamoğlu'nun serbest bırakılması için çağrıda bulunan Avrupalı belediye başkanları arasındaydı.



Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin yerel yöneticilerinden oluşan Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AYBYK) geçen ay Strasbourg'daki genel kurul oturumunda kabul ettiği bildiride İmamoğlu'nun tutukluğunu eleştirmişti.



Türkiye'ye "en kısa sürede" bir inceleme misyonu göndereceğini ve İmamoğlu dâhil tutuklu belediye başkanlarıyla yüz yüze görüşme talep edeceğini duyuran AYBYK'nın ilgili bildirisinde, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları doğrultusunda, İmamoğlu da dâhil olmak üzere, hâlihazırda tutuklu olan yerel vekillerin serbest bırakılmaları, savunma haklarının güvence altına alınması ve makul bir şüpheyi destekleyen açık kanıtlar bulunmadığında tutukluluğun yaygın kullanımından kaçınılması" talep edilmişti.