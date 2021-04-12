Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris merkezli Compte officiel du Collectif pour la Défense des Droits de ( Collectif DDH ) insiyatifi üyesi insan hakları savunucularının katıldığı Ömer Faruk Gergerloğlu'ne destek eylemine Pandemi sınırlamalarının da etkisiyle 30 kişi katıldı.





Paris'in en büyük ve en önemli meydanlarından biri olan Place de la République'de yapılan eyleme gönüllüler dışındaki bir çok Fransız da destek verdi.





Türkçe ve Fransızca basın açıklaması okuyan insiyatif üyeleri Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yaşadıklarıyla ilgili broşür dağıttılar







