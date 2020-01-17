Park halindeki aracına kamyon çarpan KHK'liye sigorta parası yok

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Kemal Doğan’ın park halindeki arabasına belediyeye ait kamyon çarptı. Doğan, olay yerinde tutanak tuttuktan sonra aracını servise çekti. Kazada karşı taraf yüzde 100 haksız bulundu. Ancak karşı tarafın sigortası Doğan’a kaza bedelini yatırmadı. Kendisine neden ödeme yapılmadığını defalarca soran Doğan’a sigorta şirketinden yanıt verildi: “OHAL sürecinde soruşturma geçirmişsiniz.” Benzer bir durumda KHK’li olduğu gerekçesiyle kaskodan kaza bedeli alamayan başka bir KHK’li için mahkeme geçtiğimiz günlerde paranın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar vermişti.





‘SOSYAL SOYKIRIMA UĞRADIK…’





Hacı Bişkin'in Gazete Duvar'da yer alan haberine göre Doğan, yaşadığı olayı şöyle anlattı: “Bursa’da aracımı park ederken belediyenin kamyonu arabamın sol tarafına vurdu. Tutanak tuttuk. Exper karşı tarafı yüzde 100 suçlu buldu. Karşı tarafın sigortası Aksigorta, ‘OHAL kapsamında soruşturma geçirdiğiniz için ödemenizi karşılayamıyoruz’ dedi. Çok uğraştım. Sebebini anlatsınlar diye. Yazılı tebligat istedim onu da yapmadılar. Sigortanın hukuk birimini aradım, yine yanıt alamadım.”





Şirketten olumlu yanıt alamayan Doğan bu sefer de Tüketici Mahkemesi’nin yolunu tuttu. Burada kendisiyle ilgilenen memurun olumsuz yaklaşımından dolayı Doğan mahkemeye başvurmadan geri döndü. Bunun nedenini ise şöyle anlatıyor: “Tüketici Mahkemesi’ne gittim. Orada bulunan memur bana, ‘Siz niye böyle şeylere bulaştınız?’ diye sordu. Bu soruyu duyunca vazgeçtim her şeyden. Örneğin araba çarpsaydı ve ölseydik… Sırf soruşturma geçirdik diye bize hiçbir sosyal hak tanımayacaklardı. ‘Gömün gitsin’ diyeceklerdi. Tam bir sosyal soykırıma uğradık. Bunu ancak yaşayan bilir. Hiçbir hakkımızı savunamıyoruz.”





Daha önce de kaskolu aracı kazaya karışan başka bir KHK’liye maddi zararı ödenmemiş gerekçe olarak da, poliçe sahibinin KHK’li olması gösterilmişti. Mahkeme, zararın ödenmesi gerektiğine karar verince dosyayı istinafa taşıyan sigorta şirketi, “KHK ile mal varlığına tedbir konulanlara ödeme yapılmaması” yönünde şirketlere genelge gönderildiği şeklinde açıklamada bulunmuştu.





‘ŞİRKET HAKKINDA AÇILMIŞ BİR SORUŞTURMA VAR MI?’





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Doğan’ın yaşadığı bu ihlali Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Gergerlioğlu, Oktay’a, “Aksigorta Şirketi’nin OHAL kapsamında soruşturma geçiren yurttaşlara ödeme yapmadıklarını söylediği iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa OHAL kapsamında soruşturma geçiren bir kişinin sigorta şirketinden hakkını almasıyla ne ilgisi var?” sorusunu yöneltti. Gergerlioğlu verdiği soru önergesinde ayrıca Oktay’ın şu 3 soruya yanıt vermesini de istedi:





– Tarafınıza bu konu hakkında ve buna benzer şikayetler ulaşmış mıdır? Ulaşmışsa akıbetleri ne durumdadır?





– Aksigorta Şirketi hakkında açılmış bir soruşturma var mıdır? Varsa hangi aşamadadır?





– Aksigorta Şirketi hakkındaki iddialar bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?