Samanyolu Haber /Gündem / Park yeri sebebiyle çıkan kavgada darp edilen yüzde 90 engelli hayatını kaybetti /28 Şubat 2021 13:04

Park yeri sebebiyle çıkan kavgada darp edilen yüzde 90 engelli hayatını kaybetti

Antalya'da evlerinin önünde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada darp edilen yüzde 90 engelli Mümin Kara (58), hayatını kaybetti

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Antalya Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 19 Şubat'ta iddiaya göre ailesiyle akşam yemeği için babaannesine gitmek isteyen üniversitesi öğrencisi Bekir Kara (21), bir işletmeye gelen müşterinin aracını evin girişine park ettiğini gördü. Müşteriyi uyaran Kara, ardından işletme sahibi N.Y. ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve iddiaya göre N.Y. ile oğlu A.Y, Bekir Kara ve babası Mümün Kara’yı (57) darp etti.

Mümin Kara (58), tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kara'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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