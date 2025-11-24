Samanyolu Haber /Gündem / Parkta oyun oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı /24 Kasım 2025 18:01

Parkta oyun oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı

Bağcılar’da bir parkta 5 çocuk, bindikleri oyuncaklardaki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapılarak yaralandı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Bağcılar’da parkta bulunan oyuncak motosiklete binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Plevne Parkı’nda meydana geldi. Nevin Mehmet Bilginer İlkokulu’nda okuyan 5 öğrenci, okuldan çıktıktan sonra parkta oynamaya başladı. Jeton ile çalışan oyuncak motosikletlere binen 5 çocuk, elektrik akımına kapıldı.

Parktakilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 çocuğu çevredeki hastanelere kaldırdı.

Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Bağcılar Belediyesi ekipleri parkı kapattı. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.
 
