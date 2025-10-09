Parmaklıklar ardında: İlaçları düzenli verilmiyor, hamile, bebeği de kendisi de tehlike altında

Haberi sosyal medya hesabından duyuran DEM Parti Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Arslan’ın 5 aylık hamile olduğunu belirterek cezaevinde sağlık durumunun risk altında olduğunu söyledi.



Gergerlioğlu, “Bakın size bir fotoğraf göstereyim. Bu fotoğrafta bir anne var: Leyla Arslan. Bir çocuğu var, ikinci çocuğu olacak. Çünkü şu anda 5 aylık hamile ve Edirne L Tipi Cezaevi’nde tutuluyor.” dedi.



EŞİ: HEM ANNE, HEM BEBEK RİSK TAŞIYOR



Arslan’ın eşi Fikret Arslan, eşinin durumuna ilişkin yaptığı TR724’e yaptığı açıklamada, cezaevinde sağlık koşullarının uygun olmadığını belirtti:



“Eşim 5 aylık hamile ve 4 Ağustos’tan beri Edirne’de tutuklu. 3 yaşında bir erkek çocuğumuz daha var. Eşim ilk hamileliğinde gebelik zehirlenmesi geçirdi. Hem annenin hem de bebeğin hayatı o dönemde risk altındaydı.”



Eşinin sağlık geçmişi nedeniyle hamileliğinin “yüksek riskli” olduğunu belirten Arslan, doktor raporunu da paylaştı. Raporda, hastanın ilk gebeliğinde şiddetli preeklampsi (gebelik zehirlenmesi) yaşadığı, bu nedenle yeni gebeliğinin de yakın takip gerektirdiği, hem annenin hem bebeğin hayatı için ciddi risk bulunduğu ifade edildi. Raporda ayrıca, “Hastanın takip ve tedavisinin cezaevi dışında yapılması önerilir” denildi.



“İLAÇLAR DÜZENLİ VERİLMİYOR”



Fikret Arslan, eşine cezaevinde ilaçların düzenli verilmediğini ve doktora götürülmesinde güçlükler yaşandığını belirterek, “İçeride kalması halinde hem eşimin hem bebeğimizin hayatı tehlikede. Bir an önce serbest bırakılmasını istiyorum,”

ifadelerini kullandı.



DİYARBAKIR’A NAKLİ ÇIKAN NAKLİ, BAKANLIK GEREKÇESİZ İPTAL ETTİ



Ailenin Diyarbakır’da yaşadığını belirten Arslan, Edirne’ye her görüş için 26–27 saatlik yolculuk yaptıklarını söyledi.



“Eşim, Diyarbakır Cezaevi’ne nakil için dilekçe verdi. Nakil 1 Eylül 2025’te kabul edildi, ücret hesabından çekildi. Ancak geçen hafta gerekçe belirtilmeden iptal edildi ve para hesabına iade edildi. Eşim hâlâ Edirne L Tipi Cezaevi’nde tutuluyor,”

dedi.



Arslan, eşinin Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’ne nakledilmesi çağrısında bulundu.