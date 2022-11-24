Samanyolu Haber /Politika / Parti Devleti: AKP kadın kolları üyesi kaymakam oldu /24 Kasım 2022 18:58

Parti Devleti: AKP kadın kolları üyesi kaymakam oldu

AKP Kadın Kolları Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesi Şeyma Şendur, Amasya’nın Hamamözü ilçesine vekil kaymakam oldu. CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, iktidarın idareyi yok etmeye başladığını söyledi.

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Sözcü'den İsmail Akduman'ın haberine göre, AKP Kadın Kolları MKYK üyesi olan  Şeyma Şendur, 21 Kasım 2022'de Amasya'nın Hamamözü ilçesine vekil kaymakam olarak atandı.

Partili bir kişinin ilçeye kaymakam olarak atanması tepki çekti.

“AKP VARSA HER ŞEY NORMAL”

CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, AKP'nin 15 Temmuz'dan sonra hukuku katlettiğini belirterek, şöyle konuştu:

*Şimdi de idareyi bitiriyorlar. Söz konusu AKP olunca bu ülkede her şey normal. Partili bir Cumhurbaşkanının olduğu bir ülkede partili kaymakam olması bizi şaşırtmadı.

*Partili avukatları savcı hakim yaptılar. Şimdi de partilileri kaymakam yapıyorlar. Her şeyi yok ettiler.

*AKP'li olanlar hızlı bir şekilde yükseliyor. Yaparsa AK Parti yapar söylemlerine yakışır bir eylem olmuş.


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