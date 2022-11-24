Parti Devleti: AKP kadın kolları üyesi kaymakam oldu

Partili bir kişinin ilçeye kaymakam olarak atanması tepki çekti.
“AKP VARSA HER ŞEY NORMAL”
CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, AKP'nin 15 Temmuz'dan sonra hukuku katlettiğini belirterek, şöyle konuştu:
*Şimdi de idareyi bitiriyorlar. Söz konusu AKP olunca bu ülkede her şey normal. Partili bir Cumhurbaşkanının olduğu bir ülkede partili kaymakam olması bizi şaşırtmadı.
*Partili avukatları savcı hakim yaptılar. Şimdi de partilileri kaymakam yapıyorlar. Her şeyi yok ettiler.
*AKP'li olanlar hızlı bir şekilde yükseliyor. Yaparsa AK Parti yapar söylemlerine yakışır bir eylem olmuş.