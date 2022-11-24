Parti Devleti: AKP kadın kolları üyesi kaymakam oldu





*AKP'li olanlar hızlı bir şekilde yükseliyor. Yaparsa AK Parti yapar söylemlerine yakışır bir eylem olmuş.









Sözcü'den İsmail Akduman'ıngöre, AKP Kadın Kolları MKYK üyesi olan Şeyma Şendur, 21 Kasım 2022'de Amasya'nın Hamamözü ilçesine vekil kaymakam olarak atandı.Partili bir kişinin ilçeye kaymakam olarak atanması tepki çekti.CHP Amasya İl Başkanı Turgay Sevindi, AKP'nin 15 Temmuz'dan sonra hukuku katlettiğini belirterek, şöyle konuştu:*Şimdi de idareyi bitiriyorlar. Söz konusu AKP olunca bu ülkede her şey normal. Partili bir Cumhurbaşkanının olduğu bir ülkede partili kaymakam olması bizi şaşırtmadı.*Partili avukatları savcı hakim yaptılar. Şimdi de partilileri kaymakam yapıyorlar. Her şeyi yok ettiler.