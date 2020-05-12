'Parti devletinin resmi’

Başkan Aksoy için “ahlaksız” ifadelerini kullanan Bayraktar’a Menemen CHP ilçe örgütü tepki gösterdi. Bayraktar’ın devlet memuru olduğunu hatırlatan CHP örgütü, suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.







Açıklamada Bayraktar için, “Seçimi 9 bin 500 oy farkla kaybetmiş olmasının getirdiği hazımsızlıkla gerek partimize gerekse de seçilmiş Menemen Belediye Başkanımız Serdar Aksoy’a saldırmaktan ve hakaret etmekten geri kalmamıştır. Devlet adabından ve örfünden nasiplenmemiş, AKP propagandası yapan bu devlet memurunun Menemen Belediyesine “ahlaksız” diyerek devlet memurluğu görevini, olmayacak siyasi hedefleri doğrultusunda kullanan Durmaz Bayraktar’ı ‘bağımsız ve tarafsız’ yargınıza havale ediyoruz. Bizler karşımızda AKP memuru değil devlet memuru olduğunu görmek isteriz” ifadeleri kullanıldı.





NE SÖYLEMİŞTİ?

‘Yalancının mumu yatsıya kadar yanar’ başlıklı paylaşımda, “Hani diyorsunuz ya belediye gelirleri düştü. Müsaade buyurun ülkemizin de bütçe gelirleri düştü. Belediyelere de genel bütçe gelirinin yüzde 6.5’i dağıtılıyor. Bütçe geliri düştüğü için belediyelere gönderilen paranın düşmesi normal. Bu durumu “Kesinti yapılıyor, hizmet yapmamız engelleniyor, Menemen Belediyesi zor duruma düşürülmek isteniyor, bize ayrımcılık yapılıyor, hizmetlerimizin önü kesiliyor nidaları ile servis etmek ahlaksızlık. Allah sizi ıslah etsin” demişti.





İKİ SUÇ BİRDEN İŞLİYOR

- CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Bayraktar’ın iki ayrı suç işlediğini söyleyerek tepki gösterdi ve İçişleri Bakanlığı’na “soruşturma açacak mısınız” diye sordu. Bakan, “Bayraktar hem Devlet Memurları Kanunu’nu hem de Türk Ceza Kanunu’nu çiğniyor. 657 sayılı kanuna tabiyken siyaset yapamazsınız. Aynı zamanda hakaret, Türk Ceza Kanunu’nda açık şekilde suç sayılan bir fiildir. Bayraktar iki suç birden işliyor. Bu hakaretlerin karşılığında bakanlığın acilen hareket etmesi gerekir” dedi. Bakan, “Eğer bu şahıs siyaset yapmayı çok arzuluyorsa devlet memurluğu görevinden istifa eder, AKP ilçe başkanı olarak karşımıza gelir” diye konuştu.





‘İSTİFA EDİP SİYASET YAPSIN’

- CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat’da, Bayraktar’a “siyaset yapacak ise devlet kurumunu işgal etmemelidir” dedi. Polat, “Kendisi bir hukukçu, 657 sayılı kanun maddesi gayet açık, açıp baksın, ‘Devlet memurları kanununa tabi olanlar siyaset yapamaz’ maddesi var. Siyaset yapacak ise devlet kurumunu işgal etmemelidir” dedi. İktidarın kurumları ve memurlarının halka hizmet etmekten çok, partililerine yönelik saldırılarla gündeme gelmeye çalıştığını belirten Polat, “Durmaz Bayraktar kişisel hırslarını devlet kurumunun önüne koymamalıdır. Siyaset yapacak ise devlet kurumunu işgal etmesin. O mevki halka hizmet yeridir, siyaset yapma yeri değil. Devletin kurumları AKP’nin propaganda yeri olamaz. Seçilmiş bir belediye başkanına saldırmak ahlakdışıdır ve hadsizliktir” diye konuştu.





YENİLGİYİ HAZMEDEMEDİ

- CHP İzmir Milletvekili-TBMM KİT Komisyonu Üyesi A. Sevda Erdan Kılıç: “Derdi siyaset yapmak değil yalakalık yapmaktır! Menemen Belediye Başkanlığı seçiminde yenilgiyi hazmedemeyip hemen ağababalarının kapısına koşup devlet memuru olan, ancak devlet terbiyesi olmayan Durmaz Bayraktar’ın halkın seçtiği belediye başkanına laf söylemek haddi değildir” dedi.





‘İKİ AYRI SORUŞTURMA’

- Eski CHP eski milletvekili ve parti meclisi üyesi Haluk Pekşen: “Belediye Başkanının şahsına bir hakaret var. Bu bir suç. İçişleri Bakanlığı, bir devlet memurunun siyaset yapma yasağı olduğu için gereğini bir an önce yapmalıdır. Ayrıca bu şahsın görev suçu işleyip işlemediği de bu paylaşımlara göre araştırılmalı. Yani Menemen Cumhuriyet Savcılığı ve İçişleri Bakanlığı soruşturma açmalı. Belediye Başkanı ise maddi manevi suç duyurusunda bulunmalı. Siz siyaset yapacaksınız, o zaman o koltukta oturamazsınız. Vatandaşın verdiği vergilerden maaş alıp bir partinin propagandasını yapamazsınız. Yasalar yasaklamıştır. Bugüne kadar bu şahsa verilmiş maaşlar da dahil geri alınmalı ve memuriyetten ihraç edilmeli.”





PERVASIZCA SİYASET

- CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: Bu kadar pervasızca siyaset yapmaları ülkenin geldiği durumu gösteriyor. Gittikçe bir parti devleti haline getirilmeye çalışılıyor. Açık açık siyaset yapıyor. Belediye ve başkanımızı karalıyor ve hakaret ediyor. Hem devlet memurları kanununa aykırı hem de TCK’ye aykırı bir durum ve suç teşkil eden eylem. Bürokrasinin bu kadar siyasileşmesinin bu ülkeye faydası yok.





DURMAZ BAYRAKTAR KİMDİR?

Menemen’de 8 yıl avukatlık yapmasının ardından Van, İzmir ve Denizli’de cumhuriyet savcısı olarak görev yaptı. 31 Mart 2019 yerel Seçimlerinde de AKP’den Menemen Belediyesi başkan adayı oldu. Seçimi kaybettikten sonra İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nde göreve başladı.