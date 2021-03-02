Parti kapatma tartışmasında MHP-HDP düellosu

HDP’nin kapatılması yönünde sık sık çağrıda bulunan Devlet Bahçeli, 'kapatma' talebini yineledi. Aralarında HDP'li vekillerin de olduğu Meclis'e gelen fezlekelere ilişkin konuşan Bahçeli, "Türkiye bir hukuk devletiyse HDP'nin kapatılması acildir, şarttır. Başka bir isimle tekrardan faaliyette bulunmasına izin verilmemelidir" ifadelerini kullandı.



Bahçeli'nin sözlerine yanıt veren HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Bizi kapatma çabası onları daha da küçültecek bizleri daha da büyütecektir. Korkmaya devam etsinler. HDP umutla, inançla, kararlılıkla yürüyor. Büyüyerek bu yolu yürümeye devam edecek. Ve eninde sonunda çok geç olmadan bu ülkenin yönetimine ortak olacak. Bunu böyle bilsinler" dedi.



Sancar konuşmasında AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin "Lanet olsun oylarına, onların oylarının Allah belasını versin” sözlerine ise sert tepki gösterdi. Sancar “Özrü kabahatinden büyük. Aşırı olmasa sorun yok öyle mi? Biz sadece HDP'nin yönetimini burada hedef alıyoruz diyorlardı. Baktılar bunun inandırıcı bir tarafı yok. Bu yolla belki kitlemizi sindirebileceklerini sandılar. Baktılar o da yok. Öfkeleri öyle büyüdü ki, artık dillerinin ayarı da kalmadı. Dillerinin ayartı kaçmadı, arkadaşların zihinlerinin altındaki dillerine vurdu. Düşmanlık HDP'ye değildir, düşmanlık Kürt halkınadır. Bunların düşman olduğu şey sadece HDP bir parti olarak HDP değildir bir halk olarak Kürtlerdir ve Kürtlerle birlikte halkların mücadelesini yürüten herkestir. Tartın biçin hangi sözlerle savunacaksanız çıkın savunun savunmuyorsanız çıkın halktan ve bizlerden özür dileyin " ifadelerini kullandı.