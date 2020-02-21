Samanyolu Haber /Gündem / Parti kurma çalışmaları sürekli ertelenince Ali Babacan kızdı /21 Şubat 2020 09:31

Parti kurma çalışmaları sürekli ertelenince Ali Babacan kızdı

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan’ın yaşanan ertelemeler nedeniyle sinirli olduğu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ikna edilemeyen bazı isimler için devreye girdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan ve ekibinin yeni partinin kurulmasının üstü üste ertelenmesi sebebiyle Babacan'ın gergin olduğu öne sürüldü.

Yeni partinin mart ayında kamuoyuna ilan edilmesi beklenirken, Ali Babacan’ın yaşanan ertelemelerin kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturması nedeniyle sinirli olduğu ve kurmaylarına 'acele edin' talimatı verdiği belirtildi.

Babacan'ın kurucular kurulu üyeleri arasında yer alması beklenen bir isim tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Partimiz kurulduğunda önemli bir iş yapmış olacağız. Kadromuz güçlü. Ancak bazı nedenlerden dolayı ilan tarihimizi ertelemek zorunda kaldık. Kısa bir süre sonra resmen partimizin kurulduğunu ilan edeceğiz. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere.”

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin ve Barış Yahya Çinçin'in haberine göre Babacan’a yakın isim şunları söyledi:

“Ali Bey parti kuruluşunda üst üste çıkan aksaklar nedeniyle sinirli. Bizlere elimizi çabuk tutmamız konusunda kesin talimat verdi. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Umuyorum ki en kısa zamanda çalışmalarımızı noktalayarak, Türk siyasi hayatına önemli bir partiyi kazandırmış olacağız.”

'Partide olmanız sizin açınızdan kazanç olacaktır'
Öte yandan, Babacan’ın ikna etme konusunda sorun yaşadığı bazı isimler için devreye eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün girdiği ve Gül’ün bu isimlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia edildi.

Gül’ün konuştuğu isimlere, "Babacan’ın partisinin başarılı olacağına inanıyorum, bu nedenle partide yer almanız sizin açınızdan kazanç olacaktır" dediği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Parti kurma çalışmaları sürekli ertelenince Ali Babacan... Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:07:31