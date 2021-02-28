Parti liderleri Erbakan anmasında





Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ve çok sayıda siyasetçi katıldı.







Törene katılanlar arasında İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı.





Açılış konuşmasını yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, "Saadet Partisi'nin çizgisi Erbakan'ın çizgisidir. Erbakan hiçbir zaman ötekileştirmemişti. Bu ülkeye hizmet etmek için herkesle görüşmüş, herkesle bir araya gelebilmişti" dedi.





AKP Genel Başkan Yardımcısı Ünal da Erbakan'ın 'siyasetin üstünde bir değer olduğunu' ifade edip "Ben dönüp geriye baktığımda kendi hayatımda Erbakan hocanın etkisini düşündüğümde sanırım biyografisinden en çok etkilendiğim insanlardan biri olmuştur" diye konuştu.







CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da konuşmasında Nazım Hikmet'in sözlerine atıfta bulundu:

"Onun hocalığı aynı zamanda ömrünü verdiği bir siyasi hareketin vatan ve bayrak sevdasıyla bir araya getirmiş milli bir görüşün hocalığıydı. Yaşanabilir bir Türkiye, Nazım Hikmet'in dizelerinin de karşılığını bulmuş ortak bir özlemin ifadesidir. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür, bir orman gibi kardeşçesine."



