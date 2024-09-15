Samanyolu Haber /Politika / Partiden dikkat çeken yorum: AKP'nin giden seçmeni geri mi geldi? /15 Eylül 2024 12:06

Partiden dikkat çeken yorum: AKP'nin giden seçmeni geri mi geldi?

AKP'li kaynaklar, 31 Mart seçimlerinde muhalefete oy veren seçmenlerinin partiye geri dönmeye başladığını öne sürdü. Kaynaklar, "enflasyonun düşmesiyle" birlikte ekonomiye güvenin arttığını ve muhalefetin kazandığı belediyelerin çalışmalarından da memnun olunmadığını iddia etti.

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Ana muhalefet partisi CHP, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde tarihi bir başarı elde ederek sandıktan birinci parti çıktı. Anket ve araştırma şirketi Metropoll’ün "Türkiye'nin Nabzı" ağustos ayı raporuna göre ise, 31 Mart’tan beri anketlerde birinci çıkan CHP, bu konumunu yeniden AKP'ye devretti.

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’na konuşan AKP’li kaynaklar, ekonomideki zorluklar başta olmak üzere farklı sebeplerle başka partilere oy veren seçmenin, 6 ay içinde yerel hizmetlerle ilgili sıkıntı yaşamaya başlayıp emaneten verdiği oyları geri almaya başladığını ileri sürdü.

'MUHALEFET, SEÇMENİN KONFOR ALANINI BOZDU'

AKP kurmayları, sahadaki gözlemleriyle ilgili şöyle konuştu:

"Özellikle AK Parti’den CHP’ye veya başka partilere geçen belediyelerde vatandaş şunu gördü; seçim öncesi verilen sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Talepler çok ama çözüm yok. Seçmen bize bir ihtar vermişti, ama bugün konfor alanının bozulmasından çok rahatsız. Enflasyonda düşüşün başlaması ekonomiye olan güveni artırdı. Vatandaş bir kez daha kime güveneceğini gördü. Muhalefetin çare olmayacağını anladı. Özellikle belediyelerdeki akraba atamaları nedeniyle vatandaş kızgın."
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