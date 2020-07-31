Partiden ihraç edilen Cemal Enginyurt'tan yeni MHP açıklaması

MHP'den ihraç edilen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Kurban Bayramı mesajında, "Kader birliği yaptıklarımıza kinlendik. Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik. Üç kuruşluk dünyada, çok sertleştik. Bayram vesilesiyle haklarınızı helal edin, ben helal ettim" açıklamasını yaptı. Enginyurt, "Boş boş konuşmaya gerek yok. MHP'den ihraç olduk, transfer olmadık" dedi.





MHP’den ihraç edilen Cemal Enginyurt, Kurban Bayramı için bir mesaj yayımladı. Enginyurt, Twitter hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:





Çok insan gönlü kırdık. Bilerek, bilmeyerek çok insan üzdük. Sosyal medya da bile çok insan engelledik. Kader birliği yaptıklarımıza kinlendik. Yol arkadaşlarımızla düşman kesildik. Üç kuruşluk dünya da, çok sertleştik. Bayram vesilesiyle haklarınızı helal edin, ben helal ettim.





ÜLKÜCÜ ve TÜRK MİLLİYETÇİSİ kimliğimiz ölene kadardır. Boş boş konuşmaya gerek yok. MHP'den ihraç olduk, transfer olmadık.





Ne olmuştu?





Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklaması üzerinden AKP'yi eleştirmiş, AKP tarafının 'MHP'yi yok saydığını' savunmuştu. "Cumhur İttifakı'ndan başka bir şey söylemiyoruz" diyen Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" ifadesini kullanmıştı.





Enginyurt, açıklamasında şunları söylemişti:





"Tarım bakanı ne istiyorsun sen bizden? Niye davet etmiyorsun bizi? AK Partililer niye çağırmıyorsunuz bizi. Ne yaptık size? Muhafet mi ettik? Her yerde savunuyoruz, her yerde anlatıyoruz. Cumhur İttifakından başka bir şey söylemiyoruz.





"Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar. Her yerde yok sayıyorlar. Belediyelerde, sokakta, siyasette yok sayıyorlar. En son bugün tarım bakanı… Biz anlatamıyor muyuz projeleri. Muhalefet mi ettik size?"