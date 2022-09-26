Samanyolu Haber /Gündem / Partiden ihracı istenen Özcan için CHP kararını verdi /26 Eylül 2022 18:47

Partiden ihracı istenen Özcan için CHP kararını verdi

Zaman zaman tartışmalı icraatları ve açıklamaları ile gündeme gelen ve partiden ihracı istenen CHP'li Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hakkında karar verildi.

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın hakkında 1 yıl geçici çıkarma cezasının verilmesine oybirliği ile karar verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 1 yıl geçici olarak CHP üyeliğinden çıkarıldı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu bu kararı oybirliğiyle aldı.

NE OLMUŞTU?
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı, "kesin ihraç" istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etmişti. Tanju Özcan'ın 16 Mayıs'taki belediye meclisi toplantısında AKP'li meclis üyesi Hacer Çınar'a yönelik sözleri nedeniyle disipline sevki kararlaştırıldı.

Özcan'ın söz konusu toplantıda, oylamada el kaldıran Çınar'a yönelik, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım, ayıp oluyor" sözleri kamuoyunda tepki çekmişti. Çınar, olayın ardından koruma kararı aldırmıştı.

 
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