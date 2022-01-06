Partiden ve başkanlıktan istifa etti

"TASARRUFLARIMA MÜDAHALE EDİLDİ VE SİYASET YAPMAM ENGELLENDİ"





Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Manisa İl Başkanı Prof. Dr. Süreyya Sakınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem başkanlıktan hem de partiden istifa ettiğini duyurdu.Sakınç istifa gerekçesini, "Çıkar gruplarının neden olduğu rahatsızlıklar ve siyaseten etik olmayan davranışlar" olarak açıkladı.Prof. Dr. Süreyya Sakınç istifasını sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu:Kuruluşunda inanarak görev ve sorumluluk aldığım DEVA Partisi Manisa Kurucu İl Başkanlığı görevimden ve parti üyeliğinden 06 Ocak 2022 günü itibariyle istifa ediyorum. İl yönetiminde birlikte çalışma imkanım kalmayan kişiler ve çıkar gruplarının neden olduğu rahatsızlıkları ve siyaseten etik olmayan davranışlarını parti genel merkezimize defalarca iletmeme rağmen, il başkanı olarak il teşkilatı üzerindeki yetki ve tasarruflarıma müdahale edilmiş ve siyaset yapmam engellenmiştir. İlkelerimin geçerli olmadığı DEVA Partisi'nde siyaset yapma ve halkımıza hizmet etme imkanım kalmamıştır. Tüm Manisalı hemşehrilerime şahsıma gösterdikleri teveccüh için teşekkür ederim.