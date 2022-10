Partilerin son oy oranları ortaya çıktı: DEVA, AKP'den oy alıyor ya MHP?

CHP'NİN OYUNDA ARTIŞ





İYİ PARTİ'DE "KÜÇÜK BİR DÜŞÜŞ" VAR





MHP YÜZDE 7-8 BANDINDA İLERLİYOR





HDP YÜZDE 8-10 BANDINDA





DEVA, AKP'DEN OY ALIYOR





ZAFER PARTİSİ, ASABI BOZUK GENÇ SEÇMENE HİTAP EDİYOR





İTTİFAKLAR YÜZDE 50'Yİ GEÇEMİYOR





Özgürlük Araştırmaları'nın YouTube kanalında konuşan Kulat, AKP'nin oy oranının yüzde son üç ayda 28'den 31'e çıktığını belirtti. Kulat, "Bizim 3 ay önce %28’lerde gördüğümüz AKP şu an %31 bandında seyrediyor. Bu artış, ağırlıklı olarak daha önce AKP’ye oy vermiş ama henüz başka partide karar kılamayan seçmenin oyudur." ifadelerini kullandı.Kulat, CHP'nin oy oranının yüzde 25-26 bandında seyrettiğini dile getirirken, "CHP bir ara %27-28’lere kadar çıkmışken şu anda %25-26 bandında seyrediyor. Zaten CHP genelde %22-25 bandında seyreder. Şimdilerdeki bu artışın iki sebebi var. Bunlardan ilki, CHP’nin barajın 7 puana inmesi ile HDP’ye emanet giden CHP oylarının partiye geri dönmesidir. İkincisi ise, CHP’nin Altılı Masa’nın amiral kaptanı görüntüsünün oluşturduğu pragmatist seçmen tercihlerinden kaynaklanır." ifadelerini kullandı.Kulat, İYİ Parti'nin oylarında "küçük bir düşüş olduğunu", oy oranının yüzde 15-16 civarında olduğu söyledi. Kulat; "İYİ Parti bir ara %17-18 bandına çıkarken oylarında şu an küçük bir düşüş var. %15-16 bandında seyrediyor. İYİ Parti 24 Haziran seçimlerinde %42 oyu olan AKP’nin 4 seçmeninden birinin oyunu, yani %10 puanlık oyundan yarısını aldı. İYİ Parti şu an %15’lik oyunun %5’ini büyük oranda AKP’den alıyor." ifadelerini kullandı.MHP'de yükseliş olduğunu söyleyen Kulat, "MHP’de ciddi bir oy düşüşü vardı. %6’lara kadar inmişti ancak Devlet Bahçeli yıllar sonra ilk defa 1 ay içerisinde 3-4 miting yapmak suretiyle tabanına bir motivasyon sağladı. Şu anda %7-8 bandında seyrediyor." ifadelerini kullandı.HDP'nin oy oranını da değerlendiren Kulat, "HDP anketlerde böyle dönemlerde %10’un altında görünür. Çünkü HDP’nin Kürt seçmeni korku ve endişelerle gerçek niyetini ifade etmez ve 2-3 puan kendini kamufle eder. HDP seçmenine bakarak partinin %8-10 bandında seyrettiğini gözlemliyoruz." dedi."DEVA yüzde 3-3.5 bandında seyrediyor." diyen Kulat "DEVA Partisi bu noktada önemli çünkü AKP’den oy alıyor. İlk başta Gelecek Partisi öndeyken şimdi DEVA %3-3.5 bandında seyrediyor. Ağırlıklı olarak Güney ve Güneydoğu’da ciddi oranda AKP’lilerden oy alıyor." ifadelerini kullandı.Son ayların en merak edilen partisi olan Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi'nin durumunu da değerlendiren Kulat; "Zafer Partisi asabı bozulan genç seçmene hitap ediyor. Yaklaşık %2-2.5 bandında, bir ara %3-3.5 bandında kadar çıkmıştı. Suriyeliler meselesinden sonra yeni konulara yeni öneriler sunamadığı ve parti çok dalgalandığı için yukarıya çıkamıyor."Kulat, verileri özetleyerek; "Özetle AKP, MHP ve BBP’nin oyları %41 bandında seyrederken karşısındaki Altılı Masa %45-46 bandında. Geri kalan %13-14 puanlık seçmenin ise 9-10 puanı HDP, geri kalanı da diğer partiler. Cumhur İttifakı tüm oylarını CB. seçiminde kanalize edebilse bile toplam oyları %42. Diğer küçük partilerden 2-3 puan gelse de en fazla %45 oy oranına sahip oluyor. Millet İttifakı ise HDP’nin desteğini alma suretiyle %55 oy oranına ulaşıyor." dedi.