Partili Cumhurbaşkanlığında davalar patladı: Bir yıl içerisinde 36 bin soruşturma

Partili cumhurbaşkanlığı sistemine geçilmesiyle birlikte AKP Genel Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığını birlikte yürüten Recep Tayyip Erdoğan’a “hakaret” suçlamasıyla yargılananların sayısı her geçen yıl artıyor. Sosyal medyada paylaşım yapanlardan ana muhalefet partisi liderine, çocuklardan yabancı uyruklulara kadar binlerce kişi AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla kovuşturmaya uğradı, yargılandı, ceza aldı.





Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre son bir yılda 36 bin 66 kişi hakkında soruşturma açıldı. 2018 yılında 5 bin 233 kişi bu suçlama ile yargılanırken 2019 yılında sayı iki katından fazla artışla 12 bin 298’e çıktı, 3 bin 831 kişi de cezalandırıldı.





Adalet Bakanlığı’nın 2019 yılı Adalet İstatistiklerine göre, TCK’nın bir yıldan dört yıla kadar hapisle cezalandırılmayı, bunun alenen işlenmesi durumunda da altıda bir oranında arttırılmasını öngören 299’uncu maddesinden bir yılda 36 bin 66 kişi kovuşturmaya uğradı, bunlardan 12 bin 298’i de açılan davalarda yargılandı.





ERDOĞAN’IN CUMHURBAŞKANLIĞI DÖNEMİNDE YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİ YARGILANDI





Verilere göre Erdoğan döneminde kendisinden önceki “resmen” hiçbir siyasi parti ile bağı olmayan cumhurbaşkanlarına göre “hakaret” suçlamasıyla yargılanan ve ceza alanların sayısı binlerle ifade edilecek oranda artış gösterdi.





Erdoğan’ın 2014 yılında başlayan ilk Cumhurbaşkanlığı döneminde TCK’nin 299’uncu maddesi gereğince yargılanan yurttaş sayısında önceki yıllara oranla büyük bir patlama yaşandı. 2018 yılının sonunda “sanık” sayısı 17 bin 406’ya fırladı. 2018 yılında 5 bin 233 kişi yargılanırken 2019 yılında bu sayı iki katından daha fazla artışla 12 bin 298 oldu. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı döneminde Erdoğan’ a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılananların sayısı 29 bin 704’e çıktı.





9 BİN 500 KİŞİYE CEZA





Bu suçlamayla yargılananların ortalama üçte biri de mahkûmiyetle cezalandırıldı. Erdoğan’ın ilk seçildiği yıl olan 2014’te 40, 2015’te 238, 2016’da 884, 2017’de 2 bin 99, 2018’de 2 bin 462 kişi mahkûm edilirken, 2019’da rakam 3 bin 831 oldu. Böylelikle Erdoğan döneminde 9 bin 554 kişi hakaret suçlamasıyla cezalandırıldı. Geçmiş yıllarda Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle bir yılda en fazla ceza alan yurttaş sayısı 44 iken Erdoğan’la birlikte bu rakamlar binlerle ifade edilmeye başlandı.





2 BİN 663 KİŞİYE HAPİS CEZASI





Yargılananlardan hapisle cezalandırılanların sayısı da önceki yıllarla kıyaslanamayacak ölçüde yüksek oldu. 2019 yılı rakamlarıyla Erdoğan döneminde hapis cezasıyla cezalandırılanların sayısı 2 bin 663 oldu.





EVREN’İ, ÖZAL’I BİLE KATLADI





2019 yılında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ verileri şöyle:





-36 bin 66 kişi soruşturuldu





-12 bin 298 kişi yargılandı





-3 bin 831 kişi ceza aldı





ÇOCUKLARI DA YARGILADILAR





318 çocuk (105’i 12-14, 213’ü 15-18 yaş arasında) yargılandı. 30 çocuk ceza aldı (7’si 12-14, 23’ü 15-17 yaş arasında). 4 çocuk da cezaevine konuldu.





120 YABANCI UYRUKLU DA YARGILANDI





3 tüzel kişilik, 120 yabancı uyruklu, 10 bin 730 erkek, 1056 kadın aynı suçlamayla yargılandı.





Seleflerine göre kovuşturmalar





-Kenan Evren döneminde 340





-Turgut Özal döneminde 207





-Süleyman Demirel döneminde 158





-Ahmet Necdet Sezer döneminde 163





-Abdullah Gül döneminde 848