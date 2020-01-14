Samanyolu Haber /Politika / Partinin ismi ve amblemi hazır, gün sayıyorlar... /14 Ocak 2020 12:52

Partinin ismi ve amblemi hazır, gün sayıyorlar...

10 Temmuz 2019'da Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kurucu üyeliğinden istifa eden Ali Babacan yeni parti çalışmalarında son safhaya geldi.

SHABER3.COM

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) çizgisinde yayın yapan Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Babacan'ın yeni partisinin isim ve logosunun bir anketle belirlendiğini, kuruluşun da hafta sonunda yapılacağını öne sürdü.

Selvi, bugün yayımlanan makalesinde, "İki hafta önce partinin isim ve amblemi için teklifler alındı. Sonra bunlar toplanarak bir ankete dönüştürüldü. İsmi, amblemi, programı ve tüzüğü hazır. Genel merkez binasının ise tadilatı sürüyor." ifadelerini kullandı.

Selvi şunları kaydetti: "Babacan'ın partisinin milletvekilleriyle temas kurmadıklarını söylüyorlar, fakat bağımsız milletvekillerinden birkaçıyla irtibat kurulduğu biliniyor. Bir ara eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül’ün bir numaralı kurucu olmak istediği konuşuluyordu, fakat doğrulanmadı.”

BABACAN VE DAVUTOĞLU AKP İLE YOLLARINI AYIRDI

Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, 10 Temmuz 2019'da AKP kurucu üyeliğinden istifa ederek yeni bir parti kurmak için çalışmalara başladığını ilan etmişti. 

Babacan gibi seçilmiş son başbakan unvanına sahip Ahmet Davutoğlu da 13 Eylül 2029'da iki yıl genel başkanlık görevini ifa ettiği AKP'den istifa etmişti. 

Davutoğlu, 13 Aralık 2019'da Gelecek Partisi'ni kurdu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Partinin ismi ve amblemi hazır, gün sayıyorlar... Sonraki Haber >>

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Kaza kaçınılmaz oldu

Kaza kaçınılmaz oldu

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Lüks bina patlatıldı

Lüks bina patlatıldı

Minibüs markete daldı

Minibüs markete daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:40:19