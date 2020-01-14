Partinin ismi ve amblemi hazır, gün sayıyorlar...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) çizgisinde yayın yapan Hürriyet gazetesinin yazarı Abdulkadir Selvi, Ali Babacan'ın yeni partisinin isim ve logosunun bir anketle belirlendiğini, kuruluşun da hafta sonunda yapılacağını öne sürdü.





Selvi, bugün yayımlanan makalesinde, "İki hafta önce partinin isim ve amblemi için teklifler alındı. Sonra bunlar toplanarak bir ankete dönüştürüldü. İsmi, amblemi, programı ve tüzüğü hazır. Genel merkez binasının ise tadilatı sürüyor." ifadelerini kullandı.







Selvi şunları kaydetti: "Babacan'ın partisinin milletvekilleriyle temas kurmadıklarını söylüyorlar, fakat bağımsız milletvekillerinden birkaçıyla irtibat kurulduğu biliniyor. Bir ara eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrunnisa Gül’ün bir numaralı kurucu olmak istediği konuşuluyordu, fakat doğrulanmadı.”





BABACAN VE DAVUTOĞLU AKP İLE YOLLARINI AYIRDI





Eski başbakan yardımcısı Ali Babacan, 10 Temmuz 2019'da AKP kurucu üyeliğinden istifa ederek yeni bir parti kurmak için çalışmalara başladığını ilan etmişti.





Babacan gibi seçilmiş son başbakan unvanına sahip Ahmet Davutoğlu da 13 Eylül 2029'da iki yıl genel başkanlık görevini ifa ettiği AKP'den istifa etmişti.





Davutoğlu, 13 Aralık 2019'da Gelecek Partisi'ni kurdu.



