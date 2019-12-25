Samanyolu Haber /Gündem / Partinin yönetim kadrosu açıklandı /25 Aralık 2019 16:06

Partinin yönetim kadrosu açıklandı

Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun partisinin yönetim kadrosu belli oldu.

SHABER3.COM

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Davutoğlu’nun partisinin yöneticileri şöyle:

Siyasi İşler Başkanı ve Parti Sözcüsü: Selim Temurci

Teşkilat Başkanı: Nedim Yamalı

Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ

Politika İzleme Kurulu Koordinatörü: Feridun Bilgin

Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir

İletişim Başkanı: Neslihan Çevik

Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım

Sosyal Politikalar Başkanı: Feramuz Üstün

Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Etyen Mahçupyan

İnsan Hakları Başkanı: Vahdettin İnce

Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema İlkin

Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer

Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel

İdari ve Mali İşler Başkanı: Abdullah Başçı

Genel Sekreter: Şenol Gürşan

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Partinin yönetim kadrosu açıklandı Sonraki Haber >>

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Kanal İstanbul’a en saçma savunma

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Yeni- Hocaefendi'den kitap okuma mesajı

Mazot yüklerden denize döktüler

Mazot yüklerden denize döktüler

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

İmamoğlu: Kanal İstanbul alanında en büyük araziyi üç Arap şirket almış

Kazadan son anda kurtuldu

Kazadan son anda kurtuldu

Kanal İstanbul'u öyle bir anlattı ki...

Kanal İstanbul'u öyle bir anlattı ki...

Devlet Bahçeli'yi zora sokacak görüntüler

Devlet Bahçeli'yi zora sokacak görüntüler

Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı

Sahayı arılar bastı futbolcular ve hakem zor kaçtı

İdlib'den Türkiye sınırına akın!

İdlib'den Türkiye sınırına akın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:05:29